雲林縣警局長林故廷升任新北警督察長　李建民接任展望新氛圍

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局今（17）日舉行卸、新任局長交接典禮，卸任局長林故廷榮陞新北市政府警察局督察長，新任局長李建民曾任內政部警政署公共關係室主任等重要職務，歷練完整，典禮由縣長張麗善親主持、內政部警政署警政委員黃勢清監交與多位民代及各界賢達出席與會，場面隆重。

▲雲林縣警察局今日舉行卸、新任局長交接典禮。（圖／記者蔡佩旻攝）

卸任局長林故廷為中央警察大學刑事系56期畢業，在陽明大學生醫光電研究所取得博士學位，林故廷表示，感謝縣府團隊的支持並在任內推行各項治安交通的部分給予支援，林故廷說，剛於雲林上任時A1案數相當高，在縣長與議會的支持下一年間達到零成長率，目前雲林的治安在各方面暴力犯罪都是下降，相信未來在新任局長持續的努力下定會為雲林帶來新氣象。

▲雲林縣警察局新任局長李建民，中央警察大學59期畢業。（圖／記者蔡佩旻攝）



新任局長李建民，中央警察大學59期畢業、犯罪防治研究所碩士，曾任桃園市政府警察局蘆竹、平鎮、桃園分局分局長、保安警察 第三總隊主任秘書及內政部警政署公共關係室主任等重要職務，李建民表示，雲林縣自己的故鄉，在縣長和林局長打造良好基礎下，未來持續在治安工作做努力，率同仁用法律守護正義、要用熱忱來服務鄉親。

張麗善表示，林故廷局長是四湖鄉親，在任表現可圈可點，今天高陞新北市警察局擔任督察長一，予以祝福與恭喜；對於新任的李建明局長，其為水林鄉子弟，能夠榮歸回到家鄉服務 ，除了表示歡迎之外，相信他一定會秉持林局長所奠定的基礎，繼續在治安、交通方面更加的努力，尤其毒品、槍械各方面的重大案件查緝，守護鄉親、生命財產安全。