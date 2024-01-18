年前送暖關懷新北弱勢戶　順盛及華盛工程贈250箱物資

▲順盛工程與華盛工程公司董事長陳榮傑（左4）在中華民國長者照顧關協會理事長周淑玲（左3）的引介下，捐贈250箱物資給新北家戶，右4為社會局副局長許秀能。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

年關將近，順盛工程與華盛工程公司響應新北市好日子愛心大平台，於今（18日）在中華民國長者照顧關協會位於三重區長安街的照顧據點，捐贈200份愛心物資箱給弱勢家戶，每份包含米麵、罐頭、膳食包等民生用品，市值1千元。社會局副局長許秀能和三重區長王坤南代表受贈，並回贈侯友宜市長感謝牌。

中華民國長者照顧關協會理事長周淑玲表示，3年前在長安街成立照顧據點及巷弄長照站，服務三重長元里、長江里、開元里等鄰近社區長輩，提供各項健康促進、歌唱等課程，讓長輩在地健康樂活。由於她與順盛工程董事長陳榮傑都是扶輪社友，在她提議下，陳董事長不僅贊助支持據點，這次更大手筆捐贈物資箱，除三重200箱外，也捐給石碇偏區50箱。

▲順盛工程與華盛工程公司董事長陳榮傑（左）和社會局副局長許秀能（中）一起將物資箱送給家戶。

順盛工程及華盛工程公司董事長陳榮傑表示，農曆春節為華人重要節慶，響應侯友宜市長的號召，一起關心社會上一些經濟較為弱勢的家庭，讓他們也能過個好年。陳榮傑今年8歲多的小孫女，聽聞外公要捐贈物資，也連忙將她之前街頭表演國標舞，同學家長打賞的賞金，一起交給外公，請外公一併購買物資捐出。

社會局副局長許秀能表示，感謝協會成立據點照顧長輩，新北市長輩已突破72萬人，市府推動銀髮俱樂部、先修班、社區照顧關懷據點、公共托老中心，還有許多獨居長輩五福樂活方案等，都是希望增加對長輩的照顧，對弱勢的關懷。這次陳董事長一起帶家人投入公益捐贈和關懷，希望家戶也能感受年節的氣氛。

周淑玲和三重社福中心督導陳盈君及三重志工隊，也針對行動不便無法出門的長輩及身障者，親自將物資箱送達家裡，讓受惠者倍感窩心。

▲今年8歲多的韓詩晴聽到外公陳榮傑要捐贈，將她表演國標舞的打賞金全交給外公一起購買。