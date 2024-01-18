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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨選後感恩茶會明新北啟動！　侯友宜：一定出席好好謝謝大家

▲▼侯友宜敗選後首場市政行程-新北三鶯線三峽機廠。（圖／記者呂佳賢攝）

▲侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席朱立倫昨日指出，明（19日）開始將啟動謝票行程以及各縣市的感恩茶會，首站就從新北市出發。對此，新北市長侯友宜表示，感恩茶會他會出席，他也會利用禮拜六、禮拜天休息的時間，以及下班以後的時間來謝謝支持者這段時間的幫忙。

侯友宜今早視察二重疏洪道左岸加高工程，對於未來的謝票行程，侯友宜說，他會跟黨一起，並利用禮拜六、禮拜天休息的時間以及下班以後的時間來謝謝支持者的幫忙。

另，有媒體問到，這次大選本命區失守，選輸的最主要原因是什麼？侯友宜表示，面對所有大家檢討的聲音，最大的原因是侯友宜，不是別人，他感謝朱立倫、不分區不管是韓國瑜、謝龍介、柯志恩等都給他幫忙。

侯友宜說，選輸的因素就是一個因素而已，真的是侯友宜的因素，跟誰的因素完全沒有關係，非常謝謝新北市很多的支持者，站出來給他支持、給他非常多的鼓勵，我都非常感謝，所以第一場的感恩在新北市，非常謝謝大家的支持，大家會全力往前走、大家凝聚力量，讓台灣未來會更好，新北市當然會更好，大家共同打拚。

侯友宜也強調，新北市的感恩茶當然會出席，要謝謝大家的幫忙，尤其在新北市14年，大家都有很深的感情，這些大小工程都是大家一點一滴的努力到現在，面對建設不分哪一個區塊，都要去把它做好，這是他最大現在最重要的心願，也希望能夠把這些事情能夠完成。

媒體追問，會擔心罷免發酵嗎？侯則笑笑說，謝謝大家。 

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