新北金山寒冬送暖助弱勢　區長劉昌松：感受社會溫暖關懷

▲新北市金山區公所於18日舉辦「2024年寒冬送暖」活動。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

時序已進入寒冬之際，新北市金山區公所於春節前夕今（18日）舉辦「2024年寒冬送暖」活動，現場發送民生物資及龍年限定「好運龍來」年節紅包，陪伴弱勢家戶歡喜迎新年。金山區長劉昌松表示，凝聚各界餽贈，期望讓弱勢家戶都能夠感受到社會關懷的暖意。

今年將照顧金山區159戶弱勢家庭，現場每1家戶皆會領取現金4000元以上紅包、禮券1000元及物資（白米、毛毯、麥片、調理包）等生活用品。這次特別邀請獲得新北市學生舞蹈比賽佳績的金山國小舞蹈社帶來精彩的公益性表演，來感謝各界捐贈單位及愛心人士，為現場帶來熱情活絡的氛圍。

▲新北市金山區長劉昌松致詞。

金山區長劉昌松指出，金山區公所每年皆於農曆過年前夕，媒合各宗教團體、社福團體及善心人士的愛心物資和善款。凝聚各界餽贈，期望讓弱勢家戶都能夠感受到社會關懷的暖意，並從中獲得面對生活挑戰的助力與勇氣。為感謝各機關團體的熱心捐助，也特別準備精心製作的桌曆，桌曆圖案喻含從他鄉到客鄉，待久是故鄉，把記憶濃縮凝結在片刻，向各界的一片善心致謝。

金山區公所表示，對於所有參與活動的單位及個人發揮大愛無私的精神，令人十分感動。因為有各界注入的暖流，才能讓所有受惠的弱勢家戶渡過寒冬平安過好年。雖然送暖家戶有限，但盼能發揮拋磚引玉之效果，獲得更多民間迴響，共襄盛舉。

▲金山區公所感謝捐贈單位大合照。

▲新北市金山國小精彩舞蹈演出。

▲寒冬送暖紅包發放。

▲寒冬送暖物資及紅包。