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中市Youbike建置1332站　成功騎進松鶴部落

▲▼台中,Youbike,松鶴部落,iBike倍增計畫,公共自行車,大眾運輸。（圖／台中市政府提供）

▲臺中市政府交通局積極為YouBike 2.0設站擴點，近期成功在和平區松鶴社區活動中心前設站。

圖、文／臺中市政府提供

臺中市繼高海拔的谷關設置YouBike 2.0站，再騎進和平區松鶴部落！台中公共自行車超前達標建置達1,332站，不分城鄉，山巔海角都不偏廢，近期也順利克服地理環境，解決補車、維修等困難，於和平區松鶴部落設點市府交通局克服地理環境、補車、維修等困難，順利讓YouBike 2.0在松鶴部落上路服務，也吸引民眾上山踩點。

臺中市政府自109年底開始推動「iBike倍增計畫」，截至目前已設有1332站，計畫超前達標，數量全國第一， YouBike2.0站點遍及全市29個行政區，使用滿意度也高達9成以上。交通局長葉昭甫表示，市長盧秀燕打造臺中市成為自行車城市，落實低碳環保的交通運具，為符合民眾使用需求，「iBike倍增計畫」已陸續升級系統為「YouBike 2.0」，提供更便利的公共自行車租借服務。整體騎乘人次也呈現直線成長，單月騎乘人數最高紀錄一舉飆上160萬人次，而單日騎乘人數也高達6萬人次，目前累積騎乘人次已突破8,300萬人次，顯見公共自行車已融入市民的生活、工作與休閒，成為時尚又健康的大眾運輸工具。

▲▼台中,Youbike,松鶴部落,iBike倍增計畫,公共自行車,大眾運輸。（圖／台中市政府提供）

▲中市「iBike倍增計畫」超前達標， YouBike 2.0站點已達1332站，累計騎乘人次突破8300萬人次。

除了廣設YouBike 2.0站點，更提供前半小時騎乘免費優惠，並率全國之先，建置YouBike 2.0電輔車（YouBike 2.0E），前30分鐘只要10元，透過電力輔助讓騎乘時可以更輕鬆、省力，享受更輕鬆愜意的騎乘體驗。

葉局長表示，目前尚有許多設站及車輛需求，將會持續盤點並仔細評估，並爭取經費，並視需求滾動檢討及規劃增加站數及車輛，滿足地方期待的公共自行車需求，朝「里里有iBike」目標邁進，讓租借公共自行車成為生活日常，除了轉乘、交通接駁、通勤、通學、購物、訪友外，也能騎iBike漫遊臺中市，歡迎全國各地民眾一「騎」來臺中，享受慢活美好的綠色小旅行！

▲▼台中,Youbike,松鶴部落,iBike倍增計畫,公共自行車,大眾運輸。（圖／台中市政府提供）

▲交通局持續爭取經費設置站點並增加車輛數，讓民眾騎乘更便利。

(臺中市政府 廣告)

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