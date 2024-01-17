襲胸8歲女童38秒！母提告求償200萬　淫狼自稱流浪漢喊沒錢

▲台中流浪漢對8歲女童襲胸，遭判刑外民事要賠償28萬元。（圖為台中地方法院／ETtoday資料照）

記者劉人豪／台中報導

台中賴姓流浪漢，對8歲女童襲胸摸了38秒，路人見狀後報警，警到場後將賴男當場逮捕，法院依強制猥褻罪判賴男有期徒刑4年2個月，民事部分判賴男應給付女童及母親共28萬元。

判決書指出，賴男2023年5月17日，在台中市西屯區某全家便利商店店外座位區，見到當時8歲的女童準備離開該超商，要求她坐在身邊，待女童靠近後，以右手搭在女童肩膀，以左手伸入女童衣服及內衣內撫摸，女童數次表達想回家，並以扭動身體及踢動雙腳方式表達拒絕，但賴男仍撫摸女童胸部38秒，路人察覺有異告知已報警，賴男欲騎乘腳踏車逃離現場遭路人制止，警到場後將賴男當場逮捕。

法院勘驗監視器畫面，賴男撫摸女童胸部過程中，女童有雙腳踢動、身體扭動舉動，女童也稱，當時覺得害怕、噁心，但不知道怎麼反抗，足認賴男違反女童意願，台中地方法院審酌，賴男2021年因強制性交案件，判處有期徒刑3年8月並入監執行完畢前科紀錄，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，累犯，處有期徒刑4年2月。

女童及母親另提民事損害賠償，認為賴男行為侵害女童身體權、健康權、貞操權、性自主決定之自由權，共求償200萬元。

賴男辯稱，在刑事案件審理中已認罪，但認為請求精神慰撫金過高，他沒有錢、獨身，是流浪漢，關出來後要找工作才有錢等語。

法院審酌，女童受害時年僅8歲，已獲犯罪被害人補償金32萬元，考量雙方財產及所得、學歷、身分地位、資力、被告侵害情節，認為精神慰撫金以女童8萬元、女童母親20萬元適當，判賴男嬰給付母女共28萬元。