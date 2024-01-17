　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

襲胸8歲女童38秒！母提告求償200萬　淫狼自稱流浪漢喊沒錢

▲台中司法大廈包含台中地方法院與台中地檢署。 。（圖／ETtoday資料照）

▲台中流浪漢對8歲女童襲胸，遭判刑外民事要賠償28萬元。（圖為台中地方法院／ETtoday資料照）

記者劉人豪／台中報導

台中賴姓流浪漢，對8歲女童襲胸摸了38秒，路人見狀後報警，警到場後將賴男當場逮捕，法院依強制猥褻罪判賴男有期徒刑4年2個月，民事部分判賴男應給付女童及母親共28萬元。

判決書指出，賴男2023年5月17日，在台中市西屯區某全家便利商店店外座位區，見到當時8歲的女童準備離開該超商，要求她坐在身邊，待女童靠近後，以右手搭在女童肩膀，以左手伸入女童衣服及內衣內撫摸，女童數次表達想回家，並以扭動身體及踢動雙腳方式表達拒絕，但賴男仍撫摸女童胸部38秒，路人察覺有異告知已報警，賴男欲騎乘腳踏車逃離現場遭路人制止，警到場後將賴男當場逮捕。

法院勘驗監視器畫面，賴男撫摸女童胸部過程中，女童有雙腳踢動、身體扭動舉動，女童也稱，當時覺得害怕、噁心，但不知道怎麼反抗，足認賴男違反女童意願，台中地方法院審酌，賴男2021年因強制性交案件，判處有期徒刑3年8月並入監執行完畢前科紀錄，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，累犯，處有期徒刑4年2月。

女童及母親另提民事損害賠償，認為賴男行為侵害女童身體權、健康權、貞操權、性自主決定之自由權，共求償200萬元。

賴男辯稱，在刑事案件審理中已認罪，但認為請求精神慰撫金過高，他沒有錢、獨身，是流浪漢，關出來後要找工作才有錢等語。

法院審酌，女童受害時年僅8歲，已獲犯罪被害人補償金32萬元，考量雙方財產及所得、學歷、身分地位、資力、被告侵害情節，認為精神慰撫金以女童8萬元、女童母親20萬元適當，判賴男嬰給付母女共28萬元。

ET快訊
高嘉瑜瘦到46.3KG　落選喊：失之東隅收之桑榆
好市多抓「共享會員卡」！台灣業者回應了
快訊／戴資穎印度公開賽首戰輕鬆過關
快訊／福岡機場又出事　客機誤闖死路受困
好市多制裁「共享會員卡」　新規曝光
「1族群」還能領普發6000元！只到1／31
寒流來連5天濕又凍！北部「體感溫度2°C」時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

妙齡女墜南投綠美橋受傷困水邊　消防隊垂降吊掛救起送醫

襲胸8歲女童38秒！母提告求償200萬　淫狼自稱流浪漢喊沒錢

掃蕩校園黑幫！新北割頸命案乾哥效應　全國警成立掃黑專責隊

國1泰山段小貨車失控撞護欄側翻　駕駛有繫安全帶免送醫

台東自小客衝對向！猛撞鐵皮檳榔攤「整間歪掉」　誇張畫面曝

阿扁涉貪稱病停審卻幫女兒出庭　法界人士：無明文禁止但觀感不好

基隆警局長翁群能上任　謝國樑期勉打造友善安全城市

新北高階警異動！測謊權威林故廷任督察長　全國最年輕分局長出線

原民會女副主委狂追下屬！恐怖騷擾還打人　遭拒嗆：妳愛跟男人睡

救護車趕救人鳴笛闖燈　情侶雙載機車攔腰撞！罰3600+吊銷駕照

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

到韓國街頭必吃魚板湯　傳說竹籤竟會重複使用

美髮產業陷削價惡循環！　他勸：收費合理才能雙贏

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

柴犬門口就定位等媽回家　瞇眼＋開飛機耳熱情迎接

橘貓太調皮！被繩子困住　主人：先笑完再解救牠

妙齡女墜南投綠美橋受傷困水邊　消防隊垂降吊掛救起送醫

襲胸8歲女童38秒！母提告求償200萬　淫狼自稱流浪漢喊沒錢

掃蕩校園黑幫！新北割頸命案乾哥效應　全國警成立掃黑專責隊

國1泰山段小貨車失控撞護欄側翻　駕駛有繫安全帶免送醫

台東自小客衝對向！猛撞鐵皮檳榔攤「整間歪掉」　誇張畫面曝

阿扁涉貪稱病停審卻幫女兒出庭　法界人士：無明文禁止但觀感不好

基隆警局長翁群能上任　謝國樑期勉打造友善安全城市

新北高階警異動！測謊權威林故廷任督察長　全國最年輕分局長出線

原民會女副主委狂追下屬！恐怖騷擾還打人　遭拒嗆：妳愛跟男人睡

救護車趕救人鳴笛闖燈　情侶雙載機車攔腰撞！罰3600+吊銷駕照

外資賣超史上第三　重砍聯電9萬張、提款逾46億元殺最兇

台中Buffet龍蝦料理吃到飽1／22登場　10道菜色輪番上陣不加價

舒華剪了齊瀏海化身白雪天使、水鑽內衣史上最辣！ (G)I-DLE回歸新造型連發

泰國煙火廠爆炸！黑色濃煙狂冒「建築被夷平」　已18人死

男男CP在靈堂前情慾激戰！　林哲熹曝內幕：我們都很忙

柯文哲拋民調落差因年輕族群投票率　他重申：非所有年輕人都支持你

駐台使節夫人體驗「台式主婦」　大讚南門市場「每周都想來」

楊一展、鄒承恩前進帛琉　裸身做這件事還胖４公斤

緬因貓找哥哥花式撒嬌！　高冷喵「眼裡只有飯」尷尬不動笑翻爸

胡瓜扮阿湯哥遭質疑是舊照！　自信「我不用美肌」：真實的本人

學生矇眼在背上切馬鈴薯　快速切薄細絲秀高超刀工

社會熱門新聞

快訊／國3清晨事故　全線封閉

徐巧芯PO文「進口蛋恐致癌」！遭警移送結果曝

北市男進彩券裝闊下注65萬　害慘店員

即／高雄姊妹機車雙載遭撞飛　27歲妹當場死亡

細肩帶「超派妹」球棒砸車實錄！　影片真相曝光

嘉義某國中生「6打1」拍攝過程　家長氣炸全告

即／五股「乾哥乾妹」巨幅看板拆了

淡水老街鐵蛋店雇用童工被檢舉！

「乾哥乾妹」看板拆下　錦新大樓掛上「我要活下去」

風流警停職後又考上！實習2個月評定不合格

弟弟和國中女友在樓梯間愛撫！他偷拍還傳群組

即／新北女與男友雙雙陳屍！　姪子開門嚇壞報警

桃園擄女到宜蘭！他「對警開3槍」遭反擊7槍搶救中

KKday遭駭　內鬼跳槽回內部網站情蒐

更多熱門

相關新聞

全成基金會圍爐與社區獨老共迎年　布袋戲歡樂登場

全成基金會圍爐與社區獨老共迎年　布袋戲歡樂登場

全成基金會昨（16）日於南屯區田心福德廟廣場席開29桌，邀請社區獨老、長照需求家庭及銀髮志工一起圍爐互拜早年，並在布袋戲助興以及大跳K-pop舞在網路爆紅的春社老網美賀歲熱舞下、重溫戲棚下呷澎派熱鬧時光。

月租5000元起！中籤率15.9%　「尚武好宅」最快3月入厝

月租5000元起！中籤率15.9%　「尚武好宅」最快3月入厝

「台中1美食」一堆妹子超愛吃　網：盤子疊出來的

「台中1美食」一堆妹子超愛吃　網：盤子疊出來的

幸運兒入手台中「最速重劃區」新屋　轉手再賺1戶

幸運兒入手台中「最速重劃區」新屋　轉手再賺1戶

喝1杯燒酒雞湯酒測就超標　長髮爆乳妹慘了

喝1杯燒酒雞湯酒測就超標　長髮爆乳妹慘了

關鍵字：

台中女童流浪漢襲胸

讀者迴響

熱門新聞

快訊／震撼彈！　總統當選人賴清德退出民進黨新潮流派系

爸媽領錢了！政府發「6000元大紅包」　月底截止申請

0度線壓境！「霸王級寒流」再現？彭啟明：低溫很有感

快訊／國3清晨事故　全線封閉

婚前簽「1周啪4次」性愛條款！小班1年半被榨乾

八點檔女星李沛綾驚爆「已簽字離婚」！

徐巧芯PO文「進口蛋恐致癌」！遭警移送結果曝

超Q龍年貼圖！LINE「12款免費貼圖」限時下載

北韓火車翻覆「7節車廂墜山谷」400人慘死！

北市男進彩券裝闊下注65萬　害慘店員

2016霸王級寒流要來了！當年冷到停班課

史上第3大！外資大屠殺　賣超台股782億

陸情侶月台熱吻！短裙女被頂在牆上雙腳騰空

即／高雄姊妹機車雙載遭撞飛　27歲妹當場死亡

快訊／立法院長選舉「韓昌配」？　黃國昌表態了

更多

最夯影音

更多
aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻
狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面