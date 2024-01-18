台中噪音車深夜狂拉音浪擾民　警抓改裝車！2hrs開罰1萬5900

記者游瓊華、劉人豪／台中報導

台中潭子區中山路二段與潭富路一段，近來出現非法改裝車輛影響市民居住安寧，汽、機車改裝排氣管叫囂聲惹民怨，大雅分局16日實施聯合稽查，檢測出1輛非法改裝、3輛噪音超標車輛、5支不合格的排氣管，共開罰1萬5900元。

▲深夜噪音擾民，警揪出爆音車。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

大雅分局指出，16日晚間20時至22時會同環保局、監理站等單位，於潭子區中山路二段與潭富路一段口周邊實施聯合稽查，攔檢改裝噪音車輛、違法改裝車及排氣不合格等車輛，當天檢測出1輛非法改裝(二次改裝)、3輛噪音超標車輛，當場即依噪音管制法規定告發，開出8400元罰單，且現場同步實施車輛排氣檢測，共檢測出5支不合格的排氣管，依空氣汙染防制法當場告發，處7500元罰鍰，並將持續要求不合格車輛限期改善至複驗合格為止。

另外，透過台中市區監理所人員當場專業認定車輛是否涉及引擎、底盤、燈光等不當改裝，2小時內取締擅自改装LED頭燈及變更燈光顏色6件，牌照註銷1件，召回監理站檢驗6件。

同時警方當晚也結合「取締酒後駕車暨防制危險駕車」專案勤務，於周邊路段實施封閉式路檢，呼籲民眾勿心存僥倖，警方持續堅定執法決心，誓要遏止酒後駕車惡習，以避免酒駕肇事案件發生。

大雅警分局長劉雲鵬特別提醒，酒駕是一種極度危險的行為，不僅對駕駛人自身的生命安全構成威脅，也對其他道路使用者造成潛在危險，另外駕駛車輛應先取得合格駕照再上路，以降低事故風險及違規遭舉發所產生罰鍰。而環監警聯合稽查之執行，主要目的是為嚇阻心存僥倖者違法改裝、競速危駕，維護民眾優質的生活環境，提醒車主及駕駛人，請務必遵守道路交通安全規則，並建立防禦駕駛觀念，以確保自身及其他用路人行車安全。