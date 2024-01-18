快訊／台中七期無預警停電！逾千戶受影響　5處路口紅綠燈故障

▲台中市交通要道、位在七期的市政路因停電導致紅綠燈故障，警方趕緊到現場指揮交通。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市交通要道、位在七期的市政路一帶，今天上午9點15分傳出紅綠燈故障，包括河南路、朝富路、朝貴路、黎明路及龍門路等5處路口紅綠燈未正常運轉，疑因沒電導致。警方發現後趕緊通報台電人員到場處理，但至今1小時尚未恢復，提醒用路人經過該路段小心。

受到停電影響，位在七期的市政路沿線也傳出紅綠燈故障，包括河南路、朝富路、朝貴路、黎明路及龍門路等5處路口紅綠燈未正常運轉，疑因沒電導致。警方發現後趕緊通報台電人員到場處理，但至今1小時皆未恢復，提醒用路人經過該路段小心。台電也證實七期停電，詳細原因、受影響戶數統計中。

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台中市警察局第六分局表示，市政派出所員警於今日上午9時15分許巡邏經過市政路，發現河南路、朝富路、朝貴路、黎明路及龍門路等5處路口紅綠燈未正常運轉，疑因沒電導致，立即聯繫台電人員到場處理，因市政路為交通要道，立即調派市政所、西屯所及何安所共8名警力到場執行交通疏導，以維護交通順暢。

警方呼籲，民眾行經號誌故障之路口時，務必遵循警察人員指揮，並減速慢行，以維護交通安全。