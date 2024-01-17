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百貨店王新光三越龍年福袋1／25開搶　頭獎51.7萬元鑽戒

▲台中新光三越福袋。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中新光三越500份福袋自1月25日起開搶，最大獎為一克拉鑽戒，價值破50萬元。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

全台百貨店王、台中新光三越今天公布龍年福袋及福箱將分別在1月25、29 日上午10點鐘在App線上開搶。台中新光表示，今年首獎為價值51.7萬元的1克拉鑽戒；百貨店后台中大遠百福袋則自1月29日起開搶，最大獎為6萬6000元商品禮券；兩家百貨都將在大年初一抽出所有獎項。

台中新光三越去年業績穩坐全台龍頭，達258億元，館方預估今年業績維持2-3%成長。迎接龍年，台中新光推出300袋「龍來好運福袋」與200袋「迎春福箱」兩款福袋預購活動，每份皆含市價4000元以上商品，參與活動的消費者有機會獲得一克拉鑽戒、37萬元的席夢思床墊、近19萬元的運動舒眠椅、以及8萬多元的Gogoro等，所有獎項將在大年初一抽出。

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▲大遠百福袋。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中大遠百福袋最大獎為6萬6000元商品券。（圖／記者游瓊華翻攝）

去年全台百貨業績亞軍的台中大遠百今天也公布福袋預購活動，1月29日起至2月9日憑全館單筆消費滿888元發票、1000元以及HAPPY　GO卡，即可購買新春福袋一份並獲得一張抽獎券，大年初一將在1F時尚廣場公開抽出福袋所有獎項，有機會獲得頭獎6萬6000元商品券。

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