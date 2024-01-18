獨／「北海道女婿」出事了！跨海賣合利他命　觸法遭罰12萬

▲ YouTuber「北海道女婿」在網路販售「合利他命EX PLUS 紓解疲勞強效錠270粒」觸法。（圖／翻攝北海道女婿YouTube）



記者劉昌松／台北報導

網紅「北海道女婿」(陳逸璽)3年前開始，在網路販售「合利他命EX PLUS 紓解疲勞強效錠270粒」，衛福部食藥署委由警察假冒買家下標，果然收到日本寄來的1罐藥錠，但包裝上沒有台灣許可證號，屬於未經核准輸入。陳坦承誤觸法規，台北地檢署調查後，依《藥事法》過失輸入禁藥罪處分將陳緩起訴，但要繳交國庫12萬元。

疫情解封後，台人赴日旅遊多會到藥妝店大掃獲，其中有多項民眾喜愛的多種胃藥、口服維生素、錠狀或膠囊食品、中藥成藥等，雖然在日本隨手可買，其實在台灣都屬於管制藥品，如果自行攜帶入境，最多限8種，且依品項分類，每種限帶1瓶到12瓶不等，超量的必須申報許可才能輸入。

▲北海道女婿陳逸璽過失犯下輸入禁藥罪，被食藥署監控蒐證移送法辦。（圖／翻攝食藥署網站）



而與妻子在北海道經營旅行社的陳逸璽，在YouTube架設「北海道女婿」介紹日本生活與景點、美食而吸引20多萬訂閱，同時開設臉書粉專，並架設了專屬的網購賣場，代買代銷日本夯貨。

2021年底開始，北海道女婿的賣場開始以日幣6890元代價，販售「合利他命EX PLUS 紓解疲勞強效錠270粒」，價格比在台購買便宜新台幣數百元，陳逸璽每賣1罐，可賺取日幣400到500元利潤。

2023年間，食藥署接獲檢舉後開始監控網站，並在7月間，委託警察假扮買家，以漲價後的日幣6990元下標，果然在8月間就收到1罐「合利他命EX PLUS 紓解疲勞強效錠270粒」，食藥署確認這款藥錠屬於醫師藥師藥劑生指示用藥，但檢視內外包裝確實都沒有台灣的藥品許可證字號，藥品，陳因此被移送法辦。

檢察官調查，陳逸璽販售的藥品，屬於未經核准輸入的禁藥，但考量陳玉璽沒有前科、因一時失慮觸法，到案後坦承犯行，且並非專職販賣日本藥品，事後也已將賣場上販售藥物的資訊全數撤下等情況後，依過失犯輸入禁藥罪，給予緩起訴處分，處分期間1年，條件是繳庫12萬元，並要接受法治教育3小時。