男設計師租房性侵同住女房東　得逞還私訊受害者：會記得留好評

▲女房東控告遭租客性侵。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

英國43歲男子迪耶(Diego Dellarovere)在倫敦南部克羅伊登(Croydon)民宿居住一晚時，性侵同住一起的Airbnb女房東，嚇得女子最後帶刀把自己反鎖在房間中，沒想到他離開時還告訴對方，會記得在訂房網站上給予好評。

在倫敦擔任平面設計師的迪耶，被控2021年租借克羅伊登一間公寓時，對女房東做出性侵犯、性侵和插入式侵犯等行為。女房東表示，她因為家中有空房，所以在Airbnb網站上出租房間，當初收到迪耶申請住一晚時就覺得很奇怪，因為迪耶明明也住在倫敦。

An Airbnb host was allegedly raped in her home just hours after welcoming her very first guest



Diego Dellarovere is alleged to have grabbed the woman even as she struggled to push him away and forced her to perform a sex act on himhttps://t.co/6Z4ZdBKlWZ — Metro (@MetroUK) January 17, 2024

迪耶抵達後，女房東準備了酒來迎接房客，沒想到2人喝到一半時，迪耶突然對她毛手毛腳，說可以幫忙按摩，她拒絕想離開沙發時，突然遭迪耶拉住，被強行脫掉內褲性侵。

女房東逃走後，迪耶一路跟著她到廚房還想要繼續侵犯，她最後拿了一把刀躲回房間中，把自己鎖在裡面，整晚可聽到迪耶一直在她門外走動，直到凌晨2時才回房睡覺，隔天迪耶離開時還傳來簡訊，告訴她會記得留下好評。

女房東表示，她原本不打算把事情通報給Airbnb，但由於後續又遭到迪耶騷擾才決定報案。對於女房東指控，迪耶反駁性行為有經過2人同意，否認所有性侵指控，案件仍在進行審判中。