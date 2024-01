男設計師租房性侵同住女房東　得逞還私訊受害者：會記得留好評

▲女房東控告遭租客性侵。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

英國43歲男子迪耶(Diego Dellarovere)在倫敦南部克羅伊登(Croydon)民宿居住一晚時,性侵同住一起的Airbnb女房東,嚇得女子最後帶刀把自己反鎖在房間中,沒想到他離開時還告訴對方,會記得在訂房網站上給予好評。

在倫敦擔任平面設計師的迪耶,被控2021年租借克羅伊登一間公寓時,對女房東做出性侵犯、性侵和插入式侵犯等行為。女房東表示,她因為家中有空房,所以在Airbnb網站上出租房間,當初收到迪耶申請住一晚時就覺得很奇怪,因為迪耶明明也住在倫敦。

An Airbnb host was allegedly raped in her home just hours after welcoming her very first guest



Diego Dellarovere is alleged to have grabbed the woman even as she struggled to push him away and forced her to perform a sex act on himhttps://t.co/6Z4ZdBKlWZ