男設計師租房性侵同住女房東　得逞還私訊受害者：會記得留好評

▲女房東控告遭租客性侵。（圖／示意圖／CFP）
記者李振慧／綜合報導
英國43歲男子迪耶(Diego Dellarovere)在倫敦南部克羅伊登(Croydon)民宿居住一晚時，性侵同住一起的Airbnb女房東，嚇得女子最後帶刀把自己反鎖在房間中，沒想到他離開時還告訴對方，會記得在訂房網站上給予好評。
在倫敦擔任平面設計師的迪耶，被控2021年租借克羅伊登一間公寓時，對女房東做出性侵犯、性侵和插入式侵犯等行為。女房東表示，她因為家中有空房，所以在Airbnb網站上出租房間，當初收到迪耶申請住一晚時就覺得很奇怪，因為迪耶明明也住在倫敦。
An Airbnb host was allegedly raped in her home just hours after welcoming her very first guest— Metro (@MetroUK) January 17, 2024
Diego Dellarovere is alleged to have grabbed the woman even as she struggled to push him away and forced her to perform a sex act on himhttps://t.co/6Z4ZdBKlWZ
迪耶抵達後，女房東準備了酒來迎接房客，沒想到2人喝到一半時，迪耶突然對她毛手毛腳，說可以幫忙按摩，她拒絕想離開沙發時，突然遭迪耶拉住，被強行脫掉內褲性侵。
女房東逃走後，迪耶一路跟著她到廚房還想要繼續侵犯，她最後拿了一把刀躲回房間中，把自己鎖在裡面，整晚可聽到迪耶一直在她門外走動，直到凌晨2時才回房睡覺，隔天迪耶離開時還傳來簡訊，告訴她會記得留下好評。
女房東表示，她原本不打算把事情通報給Airbnb，但由於後續又遭到迪耶騷擾才決定報案。對於女房東指控，迪耶反駁性行為有經過2人同意，否認所有性侵指控，案件仍在進行審判中。
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