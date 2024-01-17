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4歲8歲女童被恐怖爸藏水桶中　「強迫嫁給邪教主」驚險畫面曝光

4歲8歲女童被恐怖爸藏水桶中　「強迫嫁給邪教主」驚險畫面曝光。（圖／翻攝自YouTube／EXPLORE WITH US）

▲警方在水桶中救出2名女童。（圖／翻攝自YouTube／EXPLORE WITH US）

記者李振慧／綜合報導

美國警方在猶他州沙漠中一個邪教據點，找到2名被父親柯特哈普(John Coltharp)綁架、藏在水桶中的年幼女童，分別只有8歲與4歲，而且2名女童居然都已被強迫嫁給邪教教主夏佛(Samuel Shaffer)。2女童被救出的驚悚畫面近來曝光。

男子柯特哈普與朋友夏佛，2人相信世界末日論，藏身在猶他州沙漠中組成邪教團體，並奉行一夫多妻制。警方2017年12月接到報案，遭柯特哈普綁架的8歲女兒黛娜(Dinah Coltharp)與4歲女兒海蒂(Hattie Coltharp)，出現在鹽湖城以南的隆德(Lund)地區，立即前往現場救人。

從現場畫面中可看到，警方抵達現場後，在貨櫃箱的2個藍色大水桶中找到2名女童，身穿單薄睡衣的她們，在零度以下的低溫中被困在水桶超過24小時，警方後來又找到柯特哈普的其他孩子們。

警方調查發現，柯特哈普之所以把孩子們帶離母親身邊，是為了讓孩子與朋友夏佛結婚，以培養出自己的邪教團體Knights of the Crystal Blade。

最後夏佛於2018年5月因為性侵與虐待兒童罪，被判處26年以上徒刑，柯特哈普2019年8月，因性侵男性與兒童重婚罪，被判25年刑期。

▼男子柯特哈普與夏佛最後皆被判刑入獄。（圖／達志影像／美聯社）

美國鹽湖城兩名男子33歲的柯特哈普（John Coltharp）及34歲夏佛（Samuel Shaffer）因深信「世界末日將至」和「童婚理念」，竟綁架多名幼童，還分別和4歲及8歲的女童「結婚」，並加以性侵。猶他州的檢方也於昨日將兩人正式起訴。（圖／達志影像／美聯社）

美國鹽湖城兩名男子33歲的柯特哈普（John Coltharp）及34歲夏佛（Samuel Shaffer）因深信「世界末日將至」和「童婚理念」，竟綁架多名幼童，還分別和4歲及8歲的女童「結婚」，並加以性侵。猶他州的檢方也於昨日將兩人正式起訴。（圖／達志影像／美聯社）

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