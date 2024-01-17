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社會 社會焦點 保障人權

拿獵槍硬上女兒！獸父辯壓不住「她從小學角力」　法官重判

▲桃園市羅姓男子2021年與未滿16歲少女交往成為男女朋友，羅男明知少女未成年卻連續與少女發生親密關係，害少女懷孕被家人發現報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲某部落狼父手持獵槍叫醒女兒，強壓性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／綜合報導

某部落一名父親涉嫌兩度性侵未滿16歲的女兒，女兒打電話到家防中心求救後，狼父也遭起訴。女兒證稱，父親拿出獵槍進房敲天花板叫醒她，不顧她反抗強壓性侵得逞，父親則辯稱，女兒從小學角力，他身型又瘦小，是否壓得住她令人相當懷疑。法院審理後，認為女兒指證歷歷認定獸父犯行明確，依2個成年人故意對少年犯強制性交罪，處5年6月徒刑。可上訴。

判決指出，某部落男子阿朗(化名)於前年1、2月2度闖入女兒小雅(化名)房間，強行性侵她得逞。第2次性侵後小雅忍無可忍，打電話到家暴中心求救，由社工人員陪同報警驗傷，在外陰部檢驗出阿朗的DNA。

小雅指控，她從小母親去世，和姨婆、父親同住，父親有時睡客廳、有時和她同房睡雙人床。前年1月底晚上，父親喝醉後爬上床強壓她性侵得逞。另一次在同年2月中旬清晨，她還在睡夢中，父親闖入房間，拿著獵槍撞擊天花板，發出「碰」一聲將她驚醒，再次性侵得逞。事後她告訴男友和其他友人，在他們的鼓勵下才鼓起勇氣打電話到家防中心。

小雅淚訴，她每次都反抗並喊叫求救，但姨婆有重聽聽不到。而且她學習的角力是種技術，類似摔人的感覺，比賽時都是和女生對打，她的力量不可能比男生還大。父親有獵槍，曾當著她的面對母親家暴，也打過她巴掌，讓她相當害怕。

阿朗則否認性侵女兒，辯稱他身形比小雅還瘦小，而且小雅從國小學習角力運動，說他能強壓小雅性交本就令人存疑，而且同住者還有小雅的姨婆，也並未聽到任何呼救聲，另外，由於兩人同住，小雅下體有可能因此驗出自己的DNA。

法官檢視相關證據，認為小雅未滿16歲，和父親同住又無仇怨，沒有誣陷父親的動機，且小雅在庭上情緒激動，一度哭到無法言語，需短暫休庭平復情緒，和一般遭性侵者反應相同，判阿朗性侵小雅，依2個成年人故意對少年犯強制性交罪，處5年6月徒刑。可上訴。

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