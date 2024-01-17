　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

機上枕頭莫名濕濕的　夫妻發現自己「坐在尿中10小時」崩潰

▲▼澳洲航空（Qantas）空中巴士A380。（圖／達志影像／美聯社）

▲乘客搭乘澳航，意外發現自己坐在尿中。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

紐西蘭一對夫妻搭乘澳洲航空(Qantas Airways)，從泰國曼谷前往澳洲雪梨航班上，發現放置在座位下方的物品莫名被浸溼，他們原本以為只是沾到水，後來才發現是尿，長達10小時的旅程幾乎坐在尿液中，最後成功獲得航空公司全額退款。

這對來自紐西蘭威靈頓的夫妻憤怒向《紐西蘭先驅報》表示，事件發生在上月30日，他們從曼谷搭乘班機計畫前往雪梨，「現在我們才知道，在長達10小時的旅程中，我們一直坐在尿液中」。

這對夫妻表示，他們上機後把航空公司提供的枕頭、耳機套、免稅袋等物品放在座位下方，後來拿起枕頭要使用時，意外發現枕頭濕濕的，他們以為可能只是沾到水，把枕頭擦乾後繼續使用，然而直到旅程快結束時，他們在座位下發現一件很濕的兒童內褲，才發現自己一直坐在尿中。

這對夫妻嚇得立即向空服人員反映，空服員表示他們會回報給向總公司，事後澳航計畫提供這對夫妻10,000 點澳航點數作為賠償，不過他們認為這無法彌補讓他們遭受「生物危害物質」的傷害，所以不願意接受，在雙方多次溝通後，最後終於獲得機票澳幣3827.95 元（近台幣8萬元）的全額退款。

澳航發言人表示，他們已經向乘客道歉並且全額退款，據他們了解，合作的曼谷清潔公司在飛機起飛之前，有對飛機進行清潔，目前正在調查事件發生原因。

ET快訊
鴻海旗下京鼎遭駭「爆5TB機密勒贖」！　將赴調查局做筆錄
林襄暴瘦！臉凹近況照曝　淚眼認：看自己好不順眼
寒流來了！全台有感凍6天「探7°C↓」
員工一見aespa本人嚇傻！　揭現場：跟電視真的有差
快訊／五股「乾哥乾妹」巨幅看板拆除了！
傳藍鎖定立院「韓昌配」　柯文哲：哇！實在很難想像
愛莉莎莎質疑作票　留爛攤「PO限動出國嗨」！網轟：超囂張

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

風箏線殺人至少6死　29歲男騎車也被「風箏線割喉」爆血身亡

婚宴地板突然崩裂　新人與賓客一同「摔下4公尺地洞」40人送醫

和網友「脫衣穩聊3個月」才發現是閨蜜老公　女意外害好友離婚

19歲女大生校內被恐怖男友割喉　脖子幾乎砍斷「差點斬首」

車子莫名自動上鎖　爸媽發現3個月兒受困「30度高溫車」驚險破窗

4歲男童坐機車前面「被風箏線割喉」　脖子大量爆血當場死亡

「囚犯照拍太正」27歲正妹撞臉女模爆紅　本尊現身自爆被捕原因

吉他手「邊開腦邊演奏」手術畫面曝光　摘完腫瘤隔天就出院

葉門反抗軍頻攻擊商船　美擬列「全球特定恐怖分子」

機上枕頭莫名濕濕的　夫妻發現自己「坐在尿中10小時」崩潰

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

到韓國街頭必吃魚板湯　傳說竹籤竟會重複使用

驚悚畫面！女騎士闖紅燈被撞飛,　騰空翻轉撞翻對向2騎士慘死

嫌擄走1女逃往礁溪對警開3槍　與警駁火「中2槍」送醫搶救中

雲林19歲騎士鬼切左轉遭撞飛！賓士女嚇到不敢下車　驚悚影片曝

吉他手「邊開腦邊演奏」手術畫面曝光　摘完腫瘤隔天就出院

葉門反抗軍頻攻擊商船　美擬列「全球特定恐怖分子」

機上枕頭莫名濕濕的　夫妻發現自己「坐在尿中10小時」崩潰

12歲男童驚聞身世真相　「爸爸」竟然是哥哥！感人結局網淚崩

男乘客飛機上鬧事「狠咬空姐手臂」　整架飛機被迫返航

寒流發威！美特斯拉冷到充不了電　充電站擠爆成「電動車墓地」

大韓航空、國泰航空班機碰撞　旅客苦等近12小時飛抵首爾

日本少女凌晨在家中被砍！「背部中刀」父慌報案　兇手逃亡中

太寂寞了？ChatGPT商店上線第一周　「AI女友」超夯

北韓火車翻覆「7節車廂墜山谷」400人慘死！　RFA：供電不足

「小草證」入校園白批綠反串操作　民進黨：不要利用民主傷害民主

年度MVP對決　大帝恩比德狂轟41分擊倒約基奇與金塊

快艇新主場今年啟用　將成2028洛杉磯奧運籃球場地

「台中1美食」一堆妹子超愛吃　全場吵翻：盤子疊出來的

剛隆乳2年…蕾菈淚認「縮水了」！被拍胸前挖洞近照 網：不敢相信

不敵20歲小將　丹麥前世界球后止步第二輪

吉他手「邊開腦邊演奏」手術畫面曝光　摘完腫瘤隔天就出院

黑橋牌年節PO文　引網友共鳴：從小吃到大的味道

年終獎金想投資比特幣？　平台業者建議：可採定期定額

東京新景點+1！「麻布台之丘teamLab」2月開　門票、亮點曝光

日豆柴落實「便便不落地」原則　一腳翹高大便直接黏牆上網笑翻

國際熱門新聞

北韓火車翻覆「7節車廂墜山谷」400人慘死！

即／北海道新千歲機場2機碰撞！

路透：台官員曝「中國開出每年31億台幣金援」

UNIQLO告了！怒控Shein仿冒背包

AV女優是間諜！　酒醉胡言意外暴露身分

快訊／伊朗轟炸巴基斯坦！　釀2兒童死亡、3人受傷

新千歲機場2機碰撞　原因出爐

飛機撞電桿「炸成火球」墜高速公路　機師燒死4人傷

日街頭「撿到紅包」被狂賀新婚快樂　他嚇傻

泰男難忍性慾！全裸翻入豬圈硬上懷孕母豬

闖平交道「看錯方向」遭火車撞死畫面曝光

馬斯克要25％特斯拉股權　揚言「寧願在外部打造AI」

Fed官員淡化3月降息預期　美股收黑231點

胡塞武裝稱飛彈襲希臘貨輪　美軍發動新一波攻擊

更多熱門

相關新聞

挪威暫停從「台韓菲泰4國」領養小孩

挪威暫停從「台韓菲泰4國」領養小孩

挪威媒體今天報導，挪威暫停從菲律賓、泰國、台灣及韓國領養小孩，等待數起疑似非法案件的調查結果出爐。

泰男難忍性慾！全裸翻入豬圈硬上懷孕母豬

泰男難忍性慾！全裸翻入豬圈硬上懷孕母豬

飛機上有蛇！帥空少「一舉動」安撫乘客

飛機上有蛇！帥空少「一舉動」安撫乘客

女和網友脫衣穩聊3個月　才發現是閨蜜老公

女和網友脫衣穩聊3個月　才發現是閨蜜老公

陸客團遊普吉島遊覽車側翻 17人受傷...2人重傷送醫急救

陸客團遊普吉島遊覽車側翻 17人受傷...2人重傷送醫急救

關鍵字：

飛機澳洲航空Qantas尿紐西蘭泰國曼谷紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國3清晨事故　全線封閉

八點檔女星李沛綾驚爆「已簽字離婚」！

北市男進彩券裝闊下注65萬　害慘店員

超Q龍年貼圖！LINE「12款免費貼圖」限時下載

IU4月「首度攻上小巨蛋」連唱兩天

陸情侶月台熱吻！短裙女被頂在牆上雙腳騰空

宏都拉斯和台斷交後現況！千人失業、12.1億外匯蒸發

5成高中生挺柯文哲　台大醫女兒憂：台灣會不會逐漸被賣掉

嘉義某國中生「6打1」拍攝過程　家長氣炸全告

爸媽領錢了！政府發「6000元大紅包」　月底截止申請

蕭美琴特勤隨扈是女主播！曾登國軍月曆封面

全台有雨時間曝　「緩進式寒潮」連凍5天恐跌破6℃

愛莉莎莎泰國買房「退坑血淚」全起底！

細肩帶「超派妹」球棒砸車實錄！　影片真相曝光

OL鞋子被拿去自慰 　一穿「踩到滿腳精液」

更多

最夯影音

更多
aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻
狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面