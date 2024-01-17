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掀棉被驚見「兄性侵親妹」　母目睹竟然不報案：怕孩子被抓去關

▲桃園市一名狼父藉口女兒在外過夜，返家後竟在妻子面前強迫脫去衣褲檢查處女膜是否完整；甚至偷拍另一名女兒自慰等藉機性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲新加坡一名母親長年知情兒子性侵女兒，卻都沒有報案。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

新加坡一名母親多次目睹「兒子性侵女兒」，卻因為擔心孩子坐牢，因此在長達7年的時間裡，竟都不曾報警，直到女兒懷孕才讓一切曝光。如今她已於16日承認3項罪名，包括2項違反兒少法的指控，預計2月22日宣判量刑。

新加坡《海峽時報》報導，這位母親是單親媽媽，帶著一對兒女生活在兩房公寓裡，2010年首次目睹當時13歲的兒子與當時5歲的女兒全身赤裸，之後替女兒洗澡時，還在幼女內褲上找到汙漬。

檢方指出，母親早在2010年就意識到兒子狼行，卻未採取任何行動保護女兒，每次目睹可疑場景後，雖然會質問兒子做了什麼，但對方不予回應後，也只會不斷提醒「這女孩是你妹妹，不能對她做這種事」，甚至還要求兄妹睡同一張床，就連2017年某晚被驚醒，掀開棉被後逮到兒子性侵女兒，也只是重複相同的問答模式。

▲桃園市張姓男子遭女子指控，2019年3月間在桃園市某摩鐵對其強制性侵得逞，地院法官審理後判處張男無罪。（示意圖／視覺中國CFP）

2017年11月，母親得知女兒月經2個月沒來，且在家驗孕結果呈現陽性，趕緊相偕趕赴婦產科診所確認，她在當時就曾被建議報案，並且前往大醫院接受全面檢查，但因為害怕兒子被逮捕，因此沒有這麼做，反而帶女兒前往馬來西亞新山（Johor Bahru）一間診所墮胎，卻因胎兒超過8周而被拒絕，只好決定把寶寶生下來。

2018年1月，女兒因為曠課太久遭學校關切，才讓一切案情曝光，校方趕緊報警，並且通知社會及家庭發展部兒童保護服務。少女同年2月終止妊娠，但親子鑑定卻發現，胎兒生父並不是哥哥，而是透過網路認識的另一名少年。

最終，少年網友被判8年有期徒刑及6次鞭刑，罪名是與14歲以下少女發生性關係。那位長年性侵的哥哥也被判定是戀童癖，因性侵等罪行被判11年半有期徒刑及7次鞭刑。

至於多年來知情不報的母親，目前仍在等待下月22日宣判量刑。檢方稱，擬議中的判刑符合被告犯行的嚴重性，也表達了「社會對於父母未能保護孩子免受嚴重性虐的不滿。」不過，被告辯護律師仍在積極爭取不超過36個月的監禁。

 
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