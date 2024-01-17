27歲男河中遭巨鱷攻擊「2口瞬間碎頭骨」　靠頭上GoPro救命

▲男子頭骨遭鱷魚咬破。（圖／翻攝自TikTok／wildernessjeff）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州27歲男子傑夫(Jeff Heim)，2021年在當地莫亞卡河(Myakka River)尋找鯊魚牙齒時，突然被一隻巨大鱷魚咬住頭部2次，他驚險逃脫後發現頭骨慘被咬碎，要不是當時頭上剛好戴著GoPro擋住，有可能當場就被鱷魚咬爆頭喪命。

身為巨齒鯊牙齒收藏家的傑夫，近來接受當地媒體採訪，分享他2021年遭到鱷魚攻擊的恐怖經歷。他表示，當時他正在河床尋找巨齒鯊的牙齒，突然感覺頭好像被「一艘大船」撞到，才發現自己被鱷魚咬住。

傑夫表示，「鱷魚非常巨大，牠看起來比實際尺寸更巨大，在我意識到自己發生什麼事情以前，我的頭已經被牠咬了2口」，為了避免刺激鱷魚，他努力讓自己保持冷靜，成功掙脫鱷魚口後，他慢慢往後退，最後成功逃回岸上。

傑夫被緊急送醫後，發現恐怖攻擊造成他頭骨破裂，頭皮也被掀下來，醫生在頭骨釘進34根鋼釘才成功保住性命，他相信，被鱷魚攻擊時若不是靠頭上的GoPro擋住，自己可能早就爆頭喪命。

佛州野生動物官員後來成功捕獲到攻擊傑夫的鱷魚，測量發現鱷魚約為1.9公尺長，不過由於鱷魚的尾巴斷了，有可能原本為2.4公尺長。傑夫現在仍會定期潛水去尋找鯊魚牙齒，他認為當年是自己太魯莽，現在每次下水都會採取更安全的作法，以避免類似事件再發生。