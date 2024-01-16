和網友「脫衣穩聊3個月」才發現是閨蜜老公　女意外害好友離婚

▲女子意外害閨蜜離婚。（圖／翻攝自Instagram／honeyybrooksvip）

記者李振慧／綜合報導

澳洲女模布魯斯(Honey Brooks)時常在網路上分享性感內容，她自爆有一名粉絲向她購買了長達3個月的「女友服務」，然而服務還沒到期，對方卻突然消失，讓她覺得十分詭異，後來才發現該粉絲竟然是閨蜜老公，自己意外成為破壞好友婚姻的第三者。

在Instagram上擁有6萬多名粉絲的布魯斯，同時也在成人平台OnlyFans經營帳號，她近來自爆，自己在不知情的情況下，意外當了別人小三，破壞閨蜜婚姻，在網路上引發討論。

布魯斯表示，大約半年前，一名匿名粉絲訂閱她的帳號，還付費購買了她所有成人內容，後來該名粉絲願意花更多錢，要求她提供「女友服務」，服務內容包含她會優先提供購買者獨家內容，每天還會私訊聊天互動，「基本上我就像是他的女朋友一樣」。

布魯斯表示，一段時間後，這名男粉絲突然與她失去聯繫，一度讓她擔心對方是不是遭遇不測，直到上周收到對方訊息才知道真相，「他之所以和我斷了聯繫，是因為我們訊息被他老婆發現了，而他老婆是我的好朋友」。

布魯斯表示，她原本真的完全不知情，如今也覺得自己受騙，「我感到很沮喪也很內疚，我這樣算是在和好友的老公外遇嗎？他竟然這樣對我們」，幸好朋友最後沒有責怪她，並決定和丈夫分居。