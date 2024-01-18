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柯文哲敗選歸因「投票率低」　媒體人轟：有夠蠢！洗腦哄騙支持者

▲民眾黨黨主席柯文哲時事回應。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

2024總統大選落幕，對於民眾黨內參民調失準，民眾黨總統候選人柯文哲指出，是年輕族群投票率太低，才使結果不如預期。對此，媒體人張禹宣18日痛批，7成1的投票率根本不算低，總統蔡英文2020年大選拿817萬票，投票率也不過7成4，按照這種反智偽科學的邏輯，國民黨也能主張「國民黨全部支持者出來投票就贏了」，開轟柯「有夠蠢！洗腦哄騙這些一心一意力挺的支持者。」

張禹宣今在臉書發文說明，選舉都選完了，柯文哲如果像個正常的敗選人，一句努力不夠向支持者認錯道歉，事情唸個兩天早就翻篇，但偏偏柯文哲就像餐宴上總有一位吹牛皮扯歪理，被戳破還不認硬拗的大叔，那就來算總帳。

張禹宣表示，過去藍白合，柯文哲民調高時，拒絕接受國民黨的政黨支持度，再三主張政黨無用論，必須全民調。等到真的比全民調，柯文哲找了三家手機民調，在排除美麗島民調後，最後的比數依舊是3比3，如今那三家都被投票結果驗證歪到離譜，當時柯文哲不斷跳針的喊6%，毀掉六點協議。

張禹宣指出，到了選戰後期，柯文哲民調穩定老三，反過頭詆毀原先視為神主牌的全民調，將各家打成黑五類、藍綠打手，聲稱只有自己民調最準，要看誰沒穿褲子，結果最終投票結果驗證，柯文哲就是老三，但他最新的臉書發文竟然隨側翼網紅起舞，沒有膽量講出「作票」二字，把支持者拉到前排當擋箭牌，質疑中選會跟選監人員。

「實力不足就扯民調，民調輸就說假的，投票輸了就喊作票。」張禹宣痛批，這不是詐騙集團，是偽科學、反智、投機的膽小鬼，柯文哲聲稱最後得票有26%，美麗島之前只有14%所以不準。

不過，張禹宣分析，實情是，美麗島做出的數字是14.9%，時間是落在藍白破局後，且美麗島所呈現的是「支持度」，扣除未表態率總合僅僅84.9%，根本不能跟總數100%的得票率做比較，這些柯文哲都知道，但他更清楚民眾沒有心思去理解複雜的民調科學，刻意地用反智言論欺騙自己的支持者，最噁心的是同時還喊著科學、理性。

張禹宣開嗆，只有懦夫、小人與詐騙集團才會睜眼說瞎話，刻意規避明擺在媒體上的公開數據與證據不談，用「竹篙湊菜刀」的方式繼續洗腦哄騙這些一心一意力挺自己的支持者，刻意故弄玄虛的在幫大家上偽科學統計課，但今天重點根本不在手機或市話，而是民調本身的真實性，美麗島已經證明即便用市話也能夠達到95%以上的精準度。

張禹宣表示，柯文哲瞎扯投票率、加權，但所有的老牌的民調公司，都能精準的預判大選的投票率，推估各年齡不同族群的投票意向跟態樣，柯文哲的民調做不到，加權有問題就只有兩個字「不準」。此外，對於柯文哲稱「我支持者很多只是沒出來投，是投票率太低」，張禹宣認為，7成1的投票率根本不算低，總統蔡英文817萬票投票率也不過7成4，按照這種反智偽科學的邏輯，國民黨也能主張，「我國民黨全部支持者出來投票自己就贏了」。

張禹宣批評，柯文哲還在找理由，說因為有衛星簡訊、聯電榮譽副董事長宣明智的信，所以民調才不準，狠酸柯「有夠蠢！差不多跟猜拳輸了說別人慢出一樣的水平。」

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