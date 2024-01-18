柯文哲敗選喊「投票率低」　黃暐瀚：4年後投票率100％也不會贏

▲媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

2024總統大選落幕，民眾黨總統候選人柯文哲指出，是因為他的支持者大多是年輕人、高學歷、中間選民，這批人投票率低，才使結果不如預期。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，雖說這次總統大選投票率不如預期，但就算四年後的「首投族」80萬人通通出來投票，全部投給柯文哲，投票率100%，柯文哲也只會多拿80萬票，不會贏，更直言「想贏總統，沒那麼簡單。」

黃暐瀚表示，網路上說「民眾黨吸收年輕人，像邪教好恐怖」的訊息不要再傳了，根據中華民國政黨法規定，16歲以上可以加入政黨，高二或高三的學生要支持誰，都是自由。

黃暐瀚分析，雖說這次總統大選投票率不如預期，但柯文哲輸國民黨總統候選人侯友宜90萬票，輸民進黨總統候選人賴清德180萬票，就算四年後的「首投族」80萬人通通出來投票，全部投給柯文哲，投票率100%，柯文哲也只會多拿80萬票，怎麼贏？不會贏。

「想贏總統，沒那麼簡單。」黃暐瀚指出，不管是組織、動員、民調、聲勢、政策、人設、陸海空軍、政黨實力等全都得到位，柯文哲的年輕票跟網路票，勇冠各組，毋庸置疑，但投票的世界，不是網路的世界，柯文哲四年後想贏，還有很多努力工作要做，首先就是要讓成熟的選民願意接受柯文哲，相信柯文哲是真的「理性、科學、務實」，這點非常重要。