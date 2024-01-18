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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳欣盈自曝開票之夜想哭　坦言「藍白不合難贏」

記者黃翊婷／綜合報導

2024總統大選落幕，民眾黨總統候選人柯文哲獲得369萬466票敗選。民眾黨副總統候選人吳欣盈17日坦言，開票之夜時她有點想哭，覺得讓支持者失望了，而且從企業角度來看，藍白不合贏的機會很低。

▲民眾黨選前之夜，副總統候選人吳欣盈致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳欣盈表示，自己會繼續為台灣的未來打拚。（資料照／記者林敬旻攝）

大選結束之後，吳欣盈曾透過臉書發文喊話，感謝所有支持者給予她力量，從登記到選舉結束不到2個月的時間，民眾黨在藍綠長期執政的社會中，拿到全國超過25％的支持，「今天不是終點，是下一個起點」，她也會持續關心台灣的未來，繼續努力推動數位政府、醫療永續、財政永續、環境永續。

根據《聯合新聞網》報導，吳欣盈17日接受專訪時提到，其實1月13日開票之夜她有點想哭，覺得讓支持者失望了；她還提到，若從企業角度來盤算，藍白不合贏的機會算低，畢竟是藍白平分60％的選票，棄保也無法棄乾淨，即使是一般民眾也知道綠營贏的機會最大。

不過，選舉落幕之後，吳欣盈雖然較少在媒體前露面，但她不忘承諾，仍持續透過臉書分享政治理念。在最新2篇文章中，吳欣盈談到數位化政府、資安的重要性，認為這次大選引起全球主要媒體關注，除了看到台灣民主成熟的優點，也見證了投票老派的缺失，因此希望新國會在未來1年內能通過電子簽章法，並於2026年選舉實施不在籍投票，才是保護台灣公民權益的重要進程，「在未來，即使卸下公僕身分，我也仍然會持續在相關議題努力耕耘，為台灣的未來打拚。」

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