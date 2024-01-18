川普手上驚見「不明紅斑」爆熱議　若再贏新罕布夏州將創1紀錄

▲美前總統川普在新罕布夏州競選。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美前總統川普15日在愛荷華州的共和黨總統提名初選取得壓倒性勝利，若在23日的新罕布夏州初選再次勝出，將創下1970年代以來，共和黨首位非現任總統在此2州初選連續告捷的紀錄。不過，現年77歲的他17日被拍到手部出現神秘紅斑，再度引爆各界揣測與熱議。

根據波士頓環球報、薩福克大學及NBC-10波士頓所做的聯合民調，距離新罕布夏州初選倒數一周，川普在該州共和黨選民中獲得50%支持率，比最大競爭者、前駐聯合國大使及前南卡州州長海莉（Nikki Haley）的34%多出16個百分點，呼聲第三高的佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）則僅有5%支持率。

華盛頓郵報指出，如果川普創紀錄地在愛荷華州及新罕布夏州取得二連勝，之後可能勢不可擋，如果海莉與迪尚特沒有盡快發動攻勢，想在新罕布夏州之後阻擋前總統獲得提名，每隔一周、難度就會進一步提高。

▲川普被拍到手部出現不明紅斑。（圖／達志影像／美聯社）



另一方面，川普17日離開紐約川普大樓，向媒體揮手致意時，被發現其中一隻手掌心出現神秘紅色斑點。根據他前一晚在新罕布夏州阿特金森（Atkinson）出席競選活動的照片，當時手上未有類似痕跡。

美國網友們紛紛猜測，這可能是手部皰疹或者跌倒造成，目前尚不清楚真正成因，川普競選團隊發言人也未回應此事。

紐約市西奈山醫院皮膚科醫師柴克納（Dr. Joshua Zeichner）向商業內幕表示，川普手部紅斑的成因有4種可能性，包括起疹子、手太乾燥、打高爾夫起水泡，甚至沾到萊姆汁後，經陽光照射導致的植物性感光性皮膚炎（Phytophotodermatitis），也就是俗稱的「瑪格莉特灼傷」（margarita burn）。

根據CBS，瑪格莉特灼傷是因為皮膚接觸植物化合物「呋喃香豆素（furanocoumarins）」，導致更容易受到陽光UVA影響，接觸部位會出現泛紅搔癢的水泡與疹子，柑橘類水果及芹菜都可能引發相關反應。

不過，川普或許只是起了疹子，而這幾乎可能是由任何事物引發的，包括被蟲子咬到等等。

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