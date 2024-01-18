年輕人投柯文哲有助2028再戰？　郭正亮搖頭曝原因

記者黃翊婷／綜合報導

2024總統大選落幕，民眾黨總統候選人柯文哲以362萬餘票敗選，他在發表敗選感言時曾說，4年後一定可以贏回國家。對於柯文哲2028年再戰是否有望勝選，前立委郭正亮認為，雖然這次年輕人投柯的不少，但年輕人出社會5年就會受到社會影響，而且年齡不是政治分歧的穩定因素，「2028年這個Feel一定抓得到嗎？別傻了，哪有這回事，沒有一定的啦。」

▲柯文哲曾向支持者喊話，下次一定可以執政、贏回國家。（資料照／記者林敬旻攝）

柯文哲自行宣布敗選時曾向支持者喊話，下次一定可以執政，一定可以贏回國家。此外，柯文哲還被英國廣播公司（BBC）形容為「撼動台灣政壇的黑馬」，因為超過四分之一的台灣選民，其中包含許多年輕人都投給柯，也引發國內各界討論，究竟2028年大選柯再戰是否有望拿下勝利。

網路節目《下班瀚你聊》的主持人黃暐瀚17日在節目中提到，年輕人這一次支持柯文哲比較多，因為他們年輕，對民眾黨來講，這些人5年、10年甚至20年後，也才40多歲，所以柯10年後是否真的就能當選總統，是目前大家熱議的話題之一。

對此，郭正亮直言，「30歲以上，還有多少人在讀馬克思，這是西方的名言」，也就是說，20到30歲這個族群，出社會5年就會受到社會的影響，政治學在研究政治分歧時，沒有人會研究年齡，因為年齡不是政治分歧的穩定因素，穩定因素包含宗教、階級、職業、性別、文化，而年齡是很複雜的。

「不然你要怎麼解釋，2020年年輕人全部都投給蔡英文，這次賴清德為什麼都拿不到？」郭正亮認為，這是一種時代氛圍，一種Feel，「2028年這個Feel一定抓得到嗎？別傻了，哪有這回事，沒有一定的啦。」黃暐瀚一聽馬上追問，「不等同年輕人一定就挺柯文哲？」郭正亮回答，「沒有，哪有這樣。」

至於4年後是否會再度挑戰總統大位，柯文哲13日曾表示，現在不能問4年後會發生什麼事情，他不知道，至少現階段要記取這次失敗的經驗，「我們真的還是力量太薄弱，還是需要點時間做準備。」