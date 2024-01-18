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台南歸仁南北消防分隊雙軌合作　成功搶救婦人生命於一線

▲台南歸仁南北消防分隊實施救護雙軌合作，成功搶救婦人生命於一線，家屬特前往消防分隊感謝救命之恩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南歸仁南北消防分隊實施救護雙軌合作，成功搶救婦人生命於一線，家屬特前往消防分隊感謝救命之恩。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市消防局2023年10月31日受理歸仁區一名婦人在家中因休克失去生命徵象，隨即
派遣消防分隊救護人員前往救護，救人員施以高級救護術，將婦人生命成功搶回，婦人近日康復返家休養，家人特感當時救護人員的救援，前往保西及歸仁消防分隊表達感謝之意。

消防局指出，五大隊保西分隊魏啟汶及吳東昌據報前往搶救，同分隊高級救護技術員李修任聞訊也犧牲休息時間前往救護，119並加派歸仁高級救護隊葉繼謙及林群祐人員前往，施行雙軌派遣救護（指同時遣一般分隊及高級救護隊一同前往，分隊執行基本救命術CPR+AED，高救隊執行插管及給予腎上腺素的緊急醫療處置方法）。

救護人員到達現場後，立即對於婦人施作CPR並使用電擊器電擊兩次，高級救護隊人員建立呼吸道並給予強心針藥物。在5名救護人員合作下，該婦人在家中有短暫恢復生命徵象，但於送醫途中又失去生命徵象，所幸車上再次給予電擊處置，於到院前將婦人從鬼門關拉回來。後續由醫院端照顧多日後，婦人近日已康復返家休養，家人特地前往保西及歸仁消防分隊表達感謝之意。

黃偉哲市長表示，近年來台南已有逾200位高級救護技術員在全台南各消防分隊，他們不單是救護的執行者，也是到院前救護的推動者，未來也會持續提升有關高級救護技術員培訓等相關計畫，提升民眾的生命安全。

消防局李明峯局長表示，歸仁高級救護隊是南關線主要專責救護單位，該地施行的雙軌派遣2023年統計已將患者存活率從原本14％提高至30％，充分展現到院前緊急醫療的重要性，應將此當作緊急醫療的借鏡，予以肯定。

第五大隊大隊長鄭誌峰表示，為了發揮良好的救護能力，同仁於對上均在提升救護技術，特別是到院前心肺功能停止的案件，其應變跟處置都是決定患者存活率的關鍵，此案兩個分隊合作無間，成功將婦人救活，充分展現消防專業的救護能力，其表現值得肯定。

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