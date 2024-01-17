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禁用捕獸鋏　台南動保處籲杜絕傷害毛小孩

▲台南市動保處呼籲民眾如發現有販賣、持有及使用捕獸鋏等任何違法之危害動物行為，主動向動保處檢舉，動保處將積極查辦嚴懲不貸。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市動保處呼籲民眾如發現有販賣、持有及使用捕獸鋏等任何違法之危害動物行為，主動向動保處檢舉，動保處將積極查辦嚴懲不貸。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「捕獸鋏」是具強大殺傷力獵具，其強力彈簧夾擊可能無差別性造成流浪動物重傷、斷肢甚至引發傷口感染致死，其危險性極強且動物難以逃脫，目前流浪犬貓及野生動物等遭夾傷案件層出不窮。

台南市動保處說明，捕獸鋏已禁用多年，至今仍時有所聞，常見農田內有流浪犬貓意外遭捕獸鋏夾害，雖民眾多表示放置捕獸鋏主因是為了剷除損害農作物之害物，但因農地開放任何動物都有可能誤入，故而導致流浪犬貓甚至人類誤傷情形，仍呼籲民眾切勿隨意購買、持有及使用捕獸鋏等捕捉動物器具避免違法。

▲台南市動保處呼籲民眾如發現有販賣、持有及使用捕獸鋏等任何違法之危害動物行為，主動向動保處檢舉，動保處將積極查辦嚴懲不貸。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市動保處指出，依據動物保護法任何人不得製造、販賣、陳列或輸出入獸鋏，違者將處以新台幣1.5萬至7.5萬元罰緩，致動物重傷死亡，將處2年以下徒刑或拘役，併科20-200萬罰金。


台南市動保處除持續對台南市各類五金行、大賣場及雜貨店等商家全面稽查，亦主動向各五金販賣業者宣導捕獸鋏禁賣禁用之法規，另配合市府各相關局處協助宣導禁用捕獸鋏之規範，讓市民朋友更了解切勿使用捕獸鋏來以身試法。

▲台南市動保處呼籲民眾如發現有販賣、持有及使用捕獸鋏等任何違法之危害動物行為，主動向動保處檢舉，動保處將積極查辦嚴懲不貸。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市2022年接獲檢舉22件並沒入捕獸鋏116支，2023年接獲檢舉14件並沒入捕獸鋏13支，近兩年來捕獸鋏使用情形已有緩減趨勢，台南市動保處也不停歇積極查辦。

▲台南市動保處呼籲民眾如發現有販賣、持有及使用捕獸鋏等任何違法之危害動物行為，主動向動保處檢舉，動保處將積極查辦嚴懲不貸。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市動保處呼籲民眾如發現有販賣、持有及使用捕獸鋏等任何違法之危害動物行為，主動向動保處檢舉(通報專線:06-2130958 分機2000)，動保處將積極查辦嚴懲不貸，以維護犬貓安危並即時救治，共同打造毛小孩友善城市。

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