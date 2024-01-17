柯文哲拋民調落差因年輕族群投票率　他重申：非所有年輕人都支持你

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柯文哲拋民調落差因年輕族群投票率　前綠黨工：非所有年輕人都支持你

▲民眾黨黨主席柯文哲時事回應。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選落幕，民眾黨主席柯文哲以第三名落敗，引發各界熱議，柯文哲也親自解釋為何民眾黨內參民調與結果出現巨大落差，強調「年輕族群投票率越高，才會與我們的民調結果越接近」。對此，前民進黨青年部主任吳濬彥17日在臉書直言，「柯文哲爭取到為數不少的年輕人沒錯，請注意，不是所有年輕人都支持他。」

「柯文哲選舉前吹的泡泡，就是讓眾人以為他可以拿下900萬票，成為比蔡英文還厲害的世界偉人」，吳濬彥表示，所以選前民眾黨信仰不科學街頭民調，選前信仰少數幾家他們奉為真實的統計民調，不僅柯文哲肯定早已經超過國民黨總統候選人侯友宜，甚至民進黨總統當選人賴清德也隨時準備可以被小草們輾過去。

針對近期網路瘋傳的「作票論」，吳濬彥認為，起點來自於藍白合的破局，是柯文哲為了粉飾太平藍白合簽字後不認毀約背信後所吹出來的大泡泡，眾人對於選舉結果有高度期待，最後開票泡沫與預估差距過大，這是為小草們創造幻夢的柯文哲一手造成。

「確實選舉沒有人會說自己會選輸，也不會承認自己在民調上成為老三」，吳濬彥提到，這也是為什麼柯文哲敗選後還在談民調，而不是向支持者道歉並談自己如何爭取更多支持，甚至不呼籲支持者接受選舉結果，沒有明確遏止小草們間流傳的作票論之說，卻是在怪因為沒有不在籍投票，所以「票沒有開出來」；怪選前民調操作棄保（意味著被假民調所害），假設了所有的年輕人都是因為沒有不在籍投票，不然就可以靠著不在籍投票選贏。

吳濬彥直言，認真去回顧選前多家民調來看，柯文哲在20至29歲族群有優勢沒有錯，但100個若有50個支持柯文哲也會有3、40個支持賴清德與蕭美琴；甚至30至39歲的年齡層裡面，女性支持賴蕭配的是微幅大於柯吳配。

「柯文哲爭取到為數不少的年輕人沒錯，請注意，不是所有年輕人都支持柯文哲」，吳濬彥重申，許多年輕人是不支持柯文哲的。他最後強調，引領著一群年輕人往陰謀論去，無法理性與務實地態度去參與公共事務，這都是柯文哲留給台灣政治文化的改變，而且是往不好的地方改變。

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