黃國昌喊「改革比位置重要」　郭正亮：代表不跟藍綠合作投給自己

▲民眾黨黨主席柯文哲時事。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

立法院將於2月1日進行正副院長選舉，身為「關鍵少數」的民眾黨團昨日拋出4項國會改革的承諾，要求藍綠有志角逐立法院長的人回應。對此，前立委郭正亮17日指出，民眾黨準立委黃國昌喊出「改革比位置重要」，他的意思就是要投給自己，不參與正副院長選舉，不跟藍綠合作，「這幾乎確定了」，更直言「以目前情況來看，綠白合是沒了。」

郭正亮今日在節目《觀點｜明亮看世界》中表示，民眾黨準立委黃國昌喊出「改革比位置重要」，他的意思就是要投給自己，不參與正副院長選舉，不跟藍綠合作，「這幾乎確定了」，因為黃國昌本來就是這種立場，是黃珊珊主張要合作正副院長選舉，但現在連黃珊珊都這樣說了，代表他們不玩了，投給自己的話那就是國民黨兩個都上，因為54比51。

郭正亮分析，民眾黨不分區立委當選人陳昭姿不可能不投自己，且他也建議民眾黨立委要堅持同進同出，誰敢跑票就直接開除，一定要立威，不然這個黨就完蛋了。

郭正亮也說，以目前情況來看，「綠白合」是沒了，因為昨天民進黨不回應黃國昌拋出的4項國會改革的承諾，更說正副院長的條件並非國會改革，而是個人的協調能力，改革路線到立法院再提。