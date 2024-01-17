豐邑機構攜手五峰國小藝術陪伴　共創藝術公益影響力

▲豐邑機構攜手五峰國小今(17)日於新竹豐邑喜來登大飯店舉辦「藝術陪伴計畫公益活動記者會」。（圖／豐邑機構提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

豐邑機構攜手五峰國小今(17)日於新竹豐邑喜來登大飯店，舉辦「藝術陪伴計畫公益活動記者會」，希望為弱勢與偏鄉孩童量身打造一個藝術創作平臺，透過藝術家在活動現場親身指導，運用「沉浸式」藝術陪伴方式，希望能夠啟發孩童們對藝術的熱愛。

為了落實「藝術生活化、生活藝術化」之美學精神，透過藝術的啟發與美學教育，實現公益傳愛的使命，豐邑機構特別邀請新竹偏鄉小學-五峰國小20多位高年級學生一同參與，並由藝術家夫婦楊鼎献與蔡蓉蓁擔任活動「陪伴者」的角色，分享自身與藝術的火花與生命故事，也陪伴學生們一起創作。

▲藝術家夫婦楊鼎献與蔡蓉蓁擔任活動「陪伴者」的角色，分享自身與藝術的火花與生命故事，也陪伴學生們一起創作。



學生們藉由創作探索藝術的奧妙，領悟美學的真諦，並將自己的想像力融入作品中。這場活動打開學生們全新的藝術視野，大家紛紛也從藝術殿堂中獲得啟發。

活動現場還有一個甜蜜的驚喜！一個融合藝術畫作的超大蛋糕，意外成為這場活動的視覺亮點，學子們也難得欣賞到這件藝術品般的蛋糕，在這個充滿歡樂和藝術氛圍的時刻，體驗藝術與美食的結合。

學生們的作品與財團法人豐邑文教基金會豐藝館及浩恩文化藝術基金會合展的席德進濕水彩藝術主題畫作，即日起至2024年2月5日，將共同展於豐邑喜來登飯店東館，有興趣的民眾可前往參觀。

▲▼學生們藉由創作探索藝術的奧妙，領悟美學的真諦，並將自己的想像力融入作品中。