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豐邑機構攜手新竹家扶聯合公益募資　分享好物讓愛傳遞

▲▼豐邑機構攜手新竹家扶聯合公益募資　分享好物讓愛傳遞。（圖／豐邑機構提供）

▲豐邑機構與豐邑喜來登、新竹縣政府、新竹家扶中心聯合舉辦義賣募資活動。（圖／豐邑機構提供，下同）
記者陳凱力／新竹報導

豐邑機構散播愛與分享，讓愛傳遞，舉手做公益，今(26)日與新竹豐邑喜來登大飯店攜手新竹縣政府及新竹家扶中心共同舉辦之冬暖慈幼募資公益義賣活動，上午於竹縣政府廣場暖心登場，現場設置近100個愛心攤位，讓新竹地區595戶經濟弱勢及兒保寄養家庭，共度快樂又溫暖的周末時光。

豐邑機構表示，豐邑長期秉持企業社會責任精神，對於愛心公益活動總是不遺餘力，募資義賣活動今年邁入第六年，歷年善心捐款超過36萬元，以實際行動投入公益。今日攤位義賣所得款項約5萬6175元，全數捐給新竹家扶中心，並額外再捐贈6萬元。

為了吸引人潮前往豐邑機構的義賣攤位，現場架設餅乾飲料夾夾樂機台，邀請25位兒保寄養家庭的小朋友免費體驗，也讓現場民眾各個躍躍欲試，玩得不亦樂乎，增添不少現場參與義賣活動的熱度。

▲▼豐邑機構攜手新竹家扶聯合公益募資　分享好物讓愛傳遞。（圖／豐邑機構提供）

▲新竹豐邑喜來登大飯店也共襄盛舉，提供飯店自製產品義賣，所得將全額捐給新竹家扶中心。

另外，新竹豐邑喜來登大飯店也共襄盛舉，提供飯店自製產品義賣包括牛肉麵料理包、鳳梨酥禮盒、吉祥物玩偶，以及最受歡迎的Fresh Corner黑眼豆豆及海鹽可頌麵包等總價值約兩萬元的商品，義賣所得也將全額捐給新竹家扶中心。

此次募資活動獲得機構同仁們與來自全台27個豐邑社區住戶的愛心響應、熱烈迴響，愛心義賣活動之前，同仁們與豐邑家族住戶皆不吝發揮愛心，捐出自己全新用品、珍藏物品、生活用品、文具書籍、玩具積木、小型家電、運動用品、3C產品等總計高達1000件物資。

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