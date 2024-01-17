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中年北漂結束！許立明辭黨秘書長　選舉結果有遺憾：檢討都要接受

▲▼民進黨主席暨總統候選人賴清德今（31日），偕同黨秘書長許立明、賴清德總統競選辦公室總幹事潘孟安，出席「2024賴清德總統競選總部全國幹部授證大會」。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲民進黨秘書長許立明。（圖／賴清德競選辦公室提供）

記者陳家祥／台北報導

2024總統大選民進黨賴清德打破「8年魔咒」勝出，保住綠色執政。17日民進黨召開選後首次中常會，黨秘書長許立明在會中請辭獲准。會後他與媒體會談時說，到台北幫忙選舉，現在任務結束，「中年北漂、一年為限，工作完成就當然是回家了」；他也說，區域立委的確在席次上不如預期，這是很遺憾的地方，不分區也和國民黨一樣是13席，這都會有遺憾，「真的要落實檢討的地方，都要接受也要落實」。

許立明回顧，2022年民進黨縣市長選得不好，總統選舉路困難重重，他就與接任黨主席的賴清德約定好，到台北幫忙選舉，現在任務結束，這是非常自然的一件事情，「中年北漂、一年為限，工作完成就當然是回家了」；被問及從政下一步，許說，任務結束其實當然是要回家啦，先把身體顧好比較重要。

許立明指出，要檢討的項目很多，從如何進一步跟未來的年輕世代做更有效、更有同理的溝通，當然是未來勢必非常重要的重點。在組織面，因應國會選舉的結果，從組織面如何去更加落實，以及著眼未來培養更多的年輕人，要檢討的部分蠻多的。

許立明說，雖然他離開了，但這些檢討動作他還是會實質參與，因為過程裡面有一些事情不見得其他人了解，「有任何可以讓民進黨執政或是未來發展有需要的部分，不管在哪裡，我還是會提供我自己的小小能力」。

而外界認為，感恩便當會應該要加入更多的批判，許立明說，便當會的確是傳統，對很多各地競總包含參與的志工等等，其實就是一個感恩會；他強調，檢討的部分不用擔心，賴主席在參選主席過程中就到各縣市召開黨員座談，「以賴主席的個性，直接跟人民溝通，聽取最直接的意見，本來就是他行事風格非常重要的一部分」。他說，基層檢討會會規劃。

許立明表示，不否認看到一起工作的夥伴，心情當然有些波動，「短短1年我真的覺得，最欣慰的地方，這1年讓我最感動、最尊敬的人還是蔡英文」。另一部分，短短1年經歷多少事情，去年1月18日接任到今年1月17日，剛好整整1年，黨務改革、內閣改組，接下來南投補選，緊接著立委提名初選徵召、不分區等等，中間還經歷了很多危機必須要處理，包含Me Too等等。

「就如同很多人說的，我不否認老南男。」許立明說，畢竟離開台北很長一段時間，隨著賴清德1月18日上任，黨部也做了人事的改組，等於在經歷剛剛講的重大事情之後，邊整隊邊前進，基層黨工因為人力關係，幾乎每個人在這1年都身兼二職，處理黨部還有競選總部的事務，「不但沒有任何摩擦，還更能夠團結一致打完選戰，這也是讓我覺得非常感動的地方」。

至於遺憾與未竟之功，許立明說，區域立委的確在席次上不如預期，這是很遺憾的地方，雖然政黨票領先國民黨，但期待的第14席沒有出現，席次上跟國民黨一樣是13席，這都會有遺憾，「真的要落實檢討的地方，都要接受也要落實」。

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