學習更直接與年輕世代溝通　許立明：「後太陽花世代」是下階段重點

▲2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選，賴清德與蕭美琴上台向台下支持者致意 。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

2024大選結束，民進黨賴清德雖然成功延續綠色執政，但不僅得票率僅4成、立委席次未過半，選票結構上也大量流失年輕人，都是未來隱憂。17日民進黨召開選後首次中常會，秘書長許立明說，「真的要學著更直接、更有同理跟年輕世代溝通」，包含YT、IG，這樣的語言習慣未來應該要持續，更要多多加強。此外，後太陽花世代非常關鍵，如何增加對話與溝通，是下一階段重點。

針對選舉過程中，年輕選票沒召喚出來的問題，許立明說，這幾天大家反應的意見也都有聽到，「真的要學著更直接、更有同理跟年輕世代溝通」，從相關技術面上，如何使用年輕人能夠聽得懂的語言，去接近年輕人所接近的通路，都必須要做進一步加強。

至於最關鍵的「抖音」使用與否問題，許立明說，沒有辦法確定會不會有改變，但這對民進黨的確是一個困難的議題，「對於要進行什麼樣的部分，像美國很多地方是直接禁掉抖音，這部分會引起蠻大的反彈」，禁也不能禁、用也不能用，所以其實在選戰過程裡，採取的方式用其他新媒體影音的方式加強，包含YT、IG，這樣的語言習慣未來不但應該要持續，更要多多加強。

據轉述，許立明在中常會中提到，針對年輕人部分，的確是未來必須嚴肅面對加強的，包含後太陽花世代，其實時間過得非常快，當年的年輕人現在已經是3、40歲的人，後太陽花世代是指更年輕擁有投票權，這些後太陽花世代非常關鍵。

許立明在會中強調，每個世代都有不同的焦慮、問題，溝通語言也大不相同，如何增加對話與溝通，是下一階段重點。

另外，許立明也提到，過程中如何真正跟公民社會或公民團體進行對話，也是非常重要的課題，未來不管是公職或黨部，相關公眾人物，對於社群經營應該是例行日常化的事情，不是選舉才在處理。