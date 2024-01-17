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社會 社會焦點 保障人權

惡劣！鬼切被按喇叭竟逼車擦撞肇逃　小貨車駕駛被起訴

▲林姓男子去年1月間駕駛小貨車行經龜山區長壽路，突然變換車道遭後方車輛鳴按喇叭，林竟加速超車後擦撞轎車導致人車受損後逃逸。（示意圖／視覺中國CFP）

▲林姓男子去年1月間駕駛小貨車行經龜山區長壽路，突然變換車道遭後方車輛按喇叭，竟加速超車後擦撞轎車，導致人車受損。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市籍林姓男子去年1月間駕駛小貨車行經桃園市龜山區長壽路段時，欲跨越雙白線超車被後方轎車鳴按喇叭示警，林男不滿被按喇叭突然加速超車，同時變換車道擦撞王姓男子駕駛轎車，導致人車均受損，林男肇事後未停車查看反而加速逃逸，被害人檢具行車紀錄器影像報警提告；桃園地檢署複訊時，林男坦承犯行，檢方偵結依妨害公眾往來安全、強制、傷害與毀損罪嫌將林男起訴。

檢警調查，29歲的林姓男子於去年1月15日晚間8時30分許，駕駛小貨車由桃園市龜山區長壽路西向東方向行駛，行經長壽路、光峰路交叉路口處時，林男欲跨越雙白線，但遭後方王姓男子駕駛轎車鳴按喇叭示警，林不滿被按喇叭，竟加速超車從左後方逼車後擦撞王男轎車左側，導致車門、板金與照後鏡等多處受損，還導致王姓女乘客右手食指與膝蓋等處受傷，林男肇事後未停車查看，亦未對後方轎車人車受損報案或施以必要救護，隨即加速逃逸，王姓駕駛與王姓女子等人隨即以行車紀錄器錄製畫面影像向龜山警方報案處理。

桃檢檢察官複訊時，林男坦承犯行，警方則提供行車紀錄器畫面截圖、車輛毀損照片、被害人醫院診斷證明等佐證，檢方認為林男犯行明確，偵結從重依妨害公眾往來安全罪嫌將林男提起公訴。

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