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高雄豪宅有內賊！外傭偷雇主107萬現金+珠寶　包車逃到彰化落網

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名屋主日前報案稱住家遭竊，放在臥室內的金飾、珠寶不見，連同約107萬的現金也遭偷走，而家中外籍幫傭不知去向。警方受理後成立專案小組，調閱監視器發現該名印尼籍幫傭當天帶著大包小包行李逃離，隨後展開追緝，終於在今（17）日中午彰化查獲。全案依竊盜罪移送高雄地檢署偵辦。

▲▼外籍幫傭偷走雇主「107萬現金+珠寶 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲印尼籍幫傭偷走雇主107萬現金+珠寶後，帶著行李匆忙逃離。（圖／記者賴文萱翻攝）

鳳山分局16日早上9時許，受理民眾報案稱發現家中臥室一團亂，臥室內金飾及現金等財物不見，家中外籍幫傭也不知去向，疑似財物遭竊。初步估計損失美金2萬5000元、人民幣5萬、新台幣約10萬，合計約107萬5000元許，另珠寶、金飾、手錶價值尚待估算。

▲▼外籍幫傭偷走雇主「107萬現金+珠寶 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲尤姓幫傭偷竊後，搭乘計程車逃到彰化。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方隨後立即成立專案小組，經擴大調閱沿線監視器，發現該外籍幫傭昨日上午6時許攜帶行李匆忙徒步離家出走，於小港區攔計程車前往彰化縣建和街一帶。專案小組立即通報該竊嫌為「逃逸外勞」展開追緝。

警方表示，在案發5小時內鎖定嫌犯落腳處，並聲請高雄地方檢察署核發拘票北上追查，一路追緝約200公里，歷經20餘小時，終於今日中午12時許見嫌犯現身，將其查獲到案。後續在尤姓幫傭身上起獲金飾及現金等證物，全案依竊盜罪移送高雄地檢署偵辦。

▲▼外籍幫傭偷走雇主「107萬現金+珠寶 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲尤姓幫傭遭高雄警方追緝到案。（圖／記者賴文萱翻攝）

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