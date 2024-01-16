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做直銷同學全消失？他驚「一個人都找不到」　內行曝真相：轉這1行

原PO表示以前做直銷的同學，現在似乎都消失了。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲原PO表示，以前做直銷的同學，現在似乎都消失了。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

職業百百種，每個人的選擇都不一樣，而直銷也是其中的一種。不過近日一名網友好奇發文表示，好幾年前身邊很多做直銷業的同學或朋友，經常會打電話來拉人，但近年來似乎漸漸地消失了，讓原PO疑惑詢問「沒人發現台灣直銷產業近年來都消失了嗎？」此文一出引起熱議，也釣出不少內行人出面解答。

原PO在PTT上發文表示，記得好幾年前台灣很多直銷業，「身邊同學朋友一堆很久沒見面的突然聯絡你，就知道他要跟你推直銷了」，但原PO發現這些做直銷的人，近年來似乎都莫名消失了，讓他不禁好奇詢問「當初把夢想劃這麼大，結果現在卻一個人都找不到，沒人發現台灣直銷產業近年來都消失了嗎！為什麼會變成這樣啊？」

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貼文一出，引起熱烈討論，不少網友替原PO解答，其實沒有消失只是轉型，「改個名稱而已，電商、微商、課程、投資」、「直銷早就轉型了，哪會跟你直接說直銷，現在都跟你說微商」、「很多新品牌，銷售都說自己年收千萬」、「你身邊沒有，其實還很多」、「換個形式改經營粉專賣產品」、「隨著科技進步開始網路直銷了」、「應該都轉成直播賣東西了吧」。

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