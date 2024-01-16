女版仙人跳？正妹約砲人夫飯店激戰...突被正宮開告　她嘆：被陰了

▲原PO表示，她不知道對方是已婚身分。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一名妹子表示，她在交友軟體認識一名男子，約去飯店發生關係後，對方老婆要告她，「我都已經說我是不知情才跟他上床的」，也感嘆自己真的很衰。有網友直呼，「謝謝讓我知道仙人跳也有女生版。」

原PO在論壇《Dcard》發文，她今年29歲，在交友軟體認識一名男子，近日去飯店發生肉體關係，而她不知道對方的已婚身分，「他老婆發現我跟他發生關係決定告我，儘管我都已經說我是不知情才跟他上床的，她還是堅持告我。」原PO嘆，自己真的很衰，也被陰了。

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貼文曝光後，網友紛紛留言「謝謝讓我知道仙人跳也有女生版」、「被渣夫妻，仙人跳了」、「男的已婚未告知的話，其實是他妨礙你的貞操權」、「看了好舒服喔，再繼續找人約砲阿哈哈」。

不過也有人說「為何檢討受害者，女生也很無辜被騙啊」、「明明是男的最爛，檢討女的是有事」，下方回，「你真的認識一個人，會連他結婚了都不知道？要找陌生人約，自己就該承擔風險，現在講白就是自作自受」、「見面就交配自己不檢點」、「也是有交往好幾年才發現對方已婚的喔，防不勝防」。

更有人建議「查證方式之一，取出身份證去內政部網站核對，是不是最新證件，非婚前故意偷偷搞丟，新辦一張企圖掩蓋婚後偷情」。

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