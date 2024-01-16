頂大女友定位摩鐵！他衝現場破門驚見「1幕」傻了：和朋友在讀書

▲原PO對於女友去汽車旅館唸書感到不解。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

互相信任是感情長久的關鍵之一！就有一名男網友抱怨表示，他跟女友交往一個禮拜，女友稱會自己去汽車旅館唸書，最近發現女友定位真的在汽車旅館，於是殺過去找她，沒想「床上擺滿了要考的微積分考試，還有滿滿的筆記本，只是旁邊多一個學伴。」

原PO在Dcard以「女友定位在汽車旅館怎麼辦」為題發文，表示他跟女友在夜店認識，交往一個禮拜，而女友是頂大書卷，「她都會一個人到汽車旅館唸書，又一次我看定位不相信，真的殺去汽車旅館找她，還真的是在讀書，床上擺滿了要考的微積分考試，還有滿滿的筆記本。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，「只是旁邊多一個學伴，她學伴也是我朋友，當初介紹給我女友的，我只是心裡覺得，為什麼一定要去汽車旅館唸書，有沒有人知道為什麼。」

貼文曝光後，不少人紛紛留言「唸累了舒壓啊」、「你就一起跟去啊」、「有NTR那味喔哥，學伴是不是金頭髮」、「正常不是圖書館或咖啡廳唸書嗎？汽車旅館還要花不少錢，還是其實她才是跟你朋友真正交往的對象」、「狗都不信去汽旅讀書」。

不過也有人說「不考慮錢的話我覺得確實不錯，安靜的私人空間，不用排隊的廁所，可以放超多東西」、「窩在小小的宿舍還有白痴室友會吵，完全安靜的空間真的差很多」、「我的國小某任社會代課老師，她跟我們分享過她只要讀不下書、或外面太吵，她就會先騎車亂晃，然後晃進汽車旅館繼續讀書」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

1瓶可用90天►愛貓專用口腔益生菌 讓主子潔牙更簡單 限時↘$499

1天不到6元►愛犬專用口腔益生菌 讓汪星人潔牙又除臭 限時↘$499

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」 限時↘$399

延伸閱讀

▸ 桃園機場擠爆！旅客早2小時到險趕不上航班嗆：難怪排名狂掉 桃機回應了

▸ 4歲童參加盛典喪命！返家途中遭「風箏線」割喉…當場噴血慘死

▸ 暈船「富二代菁英律師」男友 她開銷全包3年…收對方1簡訊崩潰了