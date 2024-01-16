每週排便不到3次「容易失智」！醫曝原因示警：死亡從大腸開始

▲忙碌的現代生活，讓不少人有便秘困擾。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

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忙碌的現代生活，讓不少人有便秘困擾。大腸直腸外科醫師陳威佑透露，日本國家癌症中心針對4萬人進行研究，發現與每天排便的人相比，每週排便次數少於3次的男性罹患失智症的風險約高1.8倍，女性則高1.3倍，主要是便秘會造成腸胃好菌減少，進而影響免疫反應與神經傳導，再影響到認知能力。

陳威佑在臉書粉專表示，諾貝爾得主梅契尼可夫（Élie Metchnikoff）曾說「人類的死亡從大腸開始」，然而很多人都直覺認為，排便不順只是腸道問題，其實糞便是身體毒素75％排出的方式，排便不順可能會影響身體的正常功能，許多有痔瘡問題的人在做完手術後，回診時都會說自己的工作效率獲得大幅度改善。

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醫師提到，日本國家癌症中心針對4萬人進行研究，發現與每天排便的人相比，每週排便次數少於3次的男性罹患失智症風險約高1.8倍，女性則高1.3倍。數據顯示，排便次數越少，罹患失智症的風險就越大。再進一步分析糞便狀態，發現大便堅硬的人罹患失智的風險也較高，相比大便正常者，男性高出約 2.2 倍，女性高出約1.8 倍。

癌症中心負責人澤田指出，這是因為「過硬的糞便」或是「減少排便次數」，大多是因為糞便在腸道內停留時間較長所導致，過長的糞便滯留時間，相對的會讓壞菌有更多的滋生，這也會導致全身發炎惡化和自由基增加等問題。另外，阿茲海默症協會今年也發表研究，指出便秘與認知老化和衰退有關，長期便秘者的認知能力會惡化。

陳威佑說明，研究人員追蹤研究超過1萬1000人，發現與每天排便1次的人相比，便秘者的認知能力明顯較差，相當於認知年齡多了3年，認知衰退機率增加73％，且能夠產生丁酸的有丁酸球菌會減少，而丁酸能影響神經傳遞物質的合成和釋放，這對於認知功能的正常運作至關重要。

醫師解釋，「丁酸球菌減少可能會增加腸道通透性，使得某些有毒的代謝物質被運輸到大腦，進而增加β澱粉樣蛋白和Tau蛋白的積聚，這些異常蛋白質的積聚可能損害神經元，影響神經元之間的正常通信，進而影響大腦的功能，造成 阿茲海默症、老人癡呆提前找上門。」

陳威佑強調，便秘會造成腸胃好菌減少，因而影響免疫反應與神經傳導，再影響到認知能力，「每天一個小小的例行公事，就能對大腦產生極大的影響！若你有便秘困擾，請多吃蔬菜多運動，但若是因為痔瘡問題所導致的排便不順或是便秘，就建議要及早治療，還給自己一個健康愉悅的人生」。

（圖／翻攝自大腸直腸外科 陳威佑醫師臉書）

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