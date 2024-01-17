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第一次到台灣旅遊！陸女逛完「台北鬧區」失望了：1類人不要來玩

▲▼南西商圈與捷運中山站一帶，深受年輕族群青睞，平日下午即湧現況街人潮。（圖／記者賴志昶攝）

▲原PO到台北旅遊，覺得和日本很像。（示意圖／記者賴志昶攝，下同）

記者朱祖儀／綜合報導

疫情解封後，不僅許多台灣人出國，也有外國旅客到台灣遊玩。一名大陸女網友近日就到台北旅遊，不過逛完第一天卻沒有驚奇感，覺得和日本沒有多大差別，因此勸在日本生活的人不要來台灣。但文章曝光後，網友有不同看法，「不要只逛一小區就下定論」、「多去其他地方走走吧」。

原PO在小紅書發文表示，近日首次到台北旅遊，第一天在捷運中山站附近逛一逛，結果玩了一天的感想就是和日本基本上沒有差別，商店賣的東西很多都是日文，餐廳也有一半是日本的連鎖店，物價也和日本幾乎一樣，只有藥妝店因為國際運費加上關稅，稍微貴了一點。

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原PO表示，在中山商圈逛街後，覺得就像在日本生活一樣，沒有感受到不同的特色，因此奉勸「在日生活的人真的不要來台灣」。她也透露，隔天會到風景區遊玩，希望可以感覺到和日本不一樣的風景。

文章曝光後，有些人表示，「感覺台灣就是漢化版的日本，但更有人情味，去了就好想能留在那裡」、「是的！！！！平價版日本」、「就是山寨日本啊」、「感覺台北就是三年沒人打理過的東京」。

▲▼捷運中山站,中山站,中山商圈,。（圖／記者賴志昶攝）

但也有許多網友駁斥，「我覺得台灣物價比日本便宜多了，特別是吃的」、「台灣小吃很好吃」、「但比日本更鬆弛啊，好想在台灣養老」、「台灣不只台北阿，待一天台北就叫別人不要來台灣」、「台灣好吃的素食、種類繁多的水果是日本沒有的」、「坦白說中山區本來就是日本人區啊！這裡很日本正常吧？去國外逛中國城如果抱怨這裡華人多，不會很奇怪嗎？」「台灣消費比日本便宜很多，美食種類遠遠甩日本無數條街」。

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