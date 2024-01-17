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西班牙媒體社論評大選結果：台灣鞏固民主

▲▼ 2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選，賴清德與蕭美琴上台向台下支持者致意 。（圖／記者李毓康攝）

▲賴蕭配勝選。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

西班牙主流媒體「國家報」（El País）15日對台灣總統大選結果發表社論「台灣鞏固其民主」指出，中國面對台灣的問題不是認同或主權問題，而是「民主問題」。

社論首先指出，「台灣的總統大選是今年全球選舉年中，首要具有地緣政治意義的選舉」，台灣的選舉結果安撫了現狀，但也令堅持吞併台灣的北京政權感到擔憂。

社論寫道，台灣總統大選由代表民主進步黨參選的現任副總統賴清德勝出，民進黨取得第3次連任，選出中國政權認為對其擴張主義會造成危險的候選人。

社論表示，中國面對台灣的問題不是認同或主權問題，而是民主問題。在一個並非採取強制投票制度，而且選民必須親自投票、沒有郵寄投票和電子投票等替代方式的國家，高達70%的投票參與率，體現了「公民對民主的承諾」。

國家報表示，近年來，「隨著習近平的威權主義不斷增強，台灣社會的民主不斷鞏固，兩個政權之間的差距不斷擴大」。

社論指出，自2020年以來，北京將香港置於完全獨裁控制之下，監禁反對派，並摧毀民主議會，這些負面演變導致台灣民意尤其是年輕一代，與中國政權之間的距離拉大。

國家報指出，中國的民主指數在全球墊底，台灣則在亞洲排名第一、在全球排名第10。自從中國國家主席習近平上台以來，一邊民主、一邊威權的「一國兩制」空想口號要成為現實的可能性已經消失，與台灣透過協商實現和平的道路正在關閉；但中國對台灣施加的軍事威脅不斷增加，在競選期間尤其加劇。

社論說，北京將併吞台灣的夢想暫定在2049年中共建政百年時，這還不足以解釋共產黨政權的焦慮。台灣不僅是世界上最開放、最自由的社會之一，是共產中國的壞榜樣，也是半導體生產龍頭。「台灣繁榮的民主成就，打臉了中國把崛起和繁榮與一黨制威權主義聯繫起來的等式」。

對於賴清德表示將以對話取代對抗，社論認為，這將是「維持地區和全球穩定的最佳途徑」。

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