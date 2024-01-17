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布林肯談台灣大選　重申「確保台海和平、現狀不變」

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

▲美國國務卿布林肯表示，美國與全球各國關切台海和平穩定、不改變現狀。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓16日專電

美國國務卿布林肯表示，美國與全球各國關切台海和平穩定、不改變現狀，並以和平方式解決分歧。他也認為，中國近年來採取的對台措施，其實與中國利益背道而馳。

目前正在瑞士達沃斯（Davos）出席世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）的布林肯（Antony Blinken）接受美國CNBC新聞網訪問談到台灣大選時重申，美國祝賀台灣總統當選人，也祝賀台灣人民充滿活力的民主，不僅為區域也為全世界樹立榜樣。

對於兩岸關係，美國和全球許多國家都強烈關注一件事，亦即和平、穩定、不改變現狀、和平解決分歧。全球每天有50%的貿易經過台灣海峽，台灣製造的半導體正以各種可以想像的方式為世界提供動力。如果這種情況以任何方式中斷或擾亂，對每個人都不利。

在被問及中國外交部認為布林肯對台灣大選的祝賀是「向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤的訊號」，並表達堅決反對立場的看法時，布林肯表示，他在台灣大選前一天在華府與中共中央對外聯絡部長劉建超會晤，清楚表達美方在台灣與中國的立場。美國長期以來奉行一個中國政策，這項政策不會改變，也堅決維持現狀、維護和平與穩定。

布林肯指出，「中國要自己決定要做什麼、不做什麼」，但中國近年來所採取的作法，實際上與中國利益背道而馳。試圖透過經濟、軍事、外交施壓、孤立台灣，反而會使那些不是他們打壓對象的人對中國更加反感。

對於美國總統拜登（Joe Biden）以「不支持台灣獨立」回應台灣大選結果，布林肯強調，這一直是美國政策，這項政策確保美國能盡最大努力維持和平穩定，確保現狀不被破壞，從而對世界各地的每個人帶來影響。

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