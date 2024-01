布林肯談台灣大選　重申「確保台海和平、現狀不變」

▲美國國務卿布林肯表示,美國與全球各國關切台海和平穩定、不改變現狀。(圖/路透)



文/中央社記者江今葉華盛頓16日專電

美國國務卿布林肯表示,美國與全球各國關切台海和平穩定、不改變現狀,並以和平方式解決分歧。他也認為,中國近年來採取的對台措施,其實與中國利益背道而馳。

目前正在瑞士達沃斯(Davos)出席世界經濟論壇(World Economic Forum, WEF)的布林肯(Antony Blinken)接受美國CNBC新聞網訪問談到台灣大選時重申,美國祝賀台灣總統當選人,也祝賀台灣人民充滿活力的民主,不僅為區域也為全世界樹立榜樣。

對於兩岸關係,美國和全球許多國家都強烈關注一件事,亦即和平、穩定、不改變現狀、和平解決分歧。全球每天有50%的貿易經過台灣海峽,台灣製造的半導體正以各種可以想像的方式為世界提供動力。如果這種情況以任何方式中斷或擾亂,對每個人都不利。

"When it comes to Taiwan itself, and when it comes to cross-strait relations, we've been focused on one thing and one thing intensely: peace, stability, no change to the status quo, the peaceful resolution of any differences," says @SecBlinken. pic.twitter.com/UqwT5LOsAF