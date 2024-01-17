　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

衛福部日本賑災專戶只剩2天！　捐款已破4億

▲▼日本石川縣能登半島在強震後，多數屋齡已久的木造建築物崩毀倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本石川縣能登半島在強震後，多數屋齡已久的木造建築物崩毀倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

記者張乃文／台北報導

有關日本能登半島震災專案，衛福部公布，截至1月16日止，總計接獲捐款11萬6,079筆、4億2,366萬餘元。專戶開設至本周五（19日），民眾可透過四大超商、臺灣銀行或中華郵政等方式捐助款項。

根據日本放送協會（NHK）報導，石川縣政府表示，截至16日上午，縣內共222人罹難，其中疑為「災害關聯死」總共14人，至少有1029人受到輕重傷、26人失聯。屋損部分，石川縣內至少有2萬814棟建築物受創。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣捐款部分，為簡政便民以利製發收據，衛福部建置捐款收據索取服務網站，即日起民眾可透過「金融機構、四大超商」等管道完成捐款，網站捐款資訊也可在年終上傳國稅局，以利捐款人次年度報稅。

民眾不方便至網站填列資料者，可於捐款時在匯款憑證空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，以電子郵件方式寄送至1988SW1957@mohw.gov.tw或傳真至（02）8590-7047。聯絡電話（02）85906666分機7036-7043、7045、7046。

「日本能登半島震災專案」捐款管道如下：
一、 國內：
（一） 臺灣銀行-營業部(004)，帳號003001727277，戶名「衛生福利部賑災專戶」：網路銀行、自動櫃員機(ATM)、臨櫃辦理。
（二） 中華郵政(700)，帳號50269506，戶名「衛生福利部賑災專戶」：臨櫃辦理（含郵政劃撥）、網路郵局(含行動郵局APP)及持郵局晶片金融卡至郵局自動櫃員機(ATM)轉帳。
（三） 中央銀行國庫局(0000022)，帳號270750，戶名「衛生福利部賑災專戶」：臨櫃辦理。
（四） 四大超商門市：透過7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go，捐款名稱「日本能登半島震災專案」。
二、 國外：「兆豐國際商業銀行國外部」，帳號007-09-11868-0，戶名「衛生福利部賑災專戶」。

▲▼助日本震災重建！衛福部開放「捐款帳戶」。（圖／衛福部提供）

ET快訊
鴻海旗下京鼎遭駭「爆5TB機密勒贖」！　將赴調查局做筆錄
林襄暴瘦！臉凹近況照曝　淚眼認：看自己好不順眼
寒流來了！全台有感凍6天「探7°C↓」
員工一見aespa本人嚇傻！　揭現場：跟電視真的有差
快訊／五股「乾哥乾妹」巨幅看板拆除了！
傳藍鎖定立院「韓昌配」　柯文哲：哇！實在很難想像
愛莉莎莎質疑作票　留爛攤「PO限動出國嗨」！網轟：超囂張

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「台中1美食」一堆妹子超愛吃　全場吵翻：盤子疊出來的

防割喉案！不滿教育部僅強化「校安檢查」　全教會宣布退出討論

網傳影片質疑「作票」　 范琪斐開酸：輸就喊不公，幹嘛投票？

老外吃商務餐、中國阿姨吃麵包⋯旅客控差別待遇！華航喊冤曝始末

新冠確診爆增「一來就插管」　台中醫院疾呼：快點打疫苗

0度線壓境！網憂「霸王級寒流」再現　彭啟明示警：低溫很有感

寒流來了！全台有感凍6天「北台灣7°C↓」　1000m↑高山可能下雪

高中生炫耀「小草識別證」！家長憂邪教崇拜：根本未成年的黨證

第一次約會「去破千吃到飽」　女狂塞想回本！結局糗爆：有救嗎？

第一次到台灣旅遊！陸女逛完「台北鬧區」失望了：1類人不要來玩

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

到韓國街頭必吃魚板湯　傳說竹籤竟會重複使用

驚悚畫面！女騎士闖紅燈被撞飛,　騰空翻轉撞翻對向2騎士慘死

嫌擄走1女逃往礁溪對警開3槍　與警駁火「中2槍」送醫搶救中

雲林19歲騎士鬼切左轉遭撞飛！賓士女嚇到不敢下車　驚悚影片曝

「台中1美食」一堆妹子超愛吃　全場吵翻：盤子疊出來的

防割喉案！不滿教育部僅強化「校安檢查」　全教會宣布退出討論

網傳影片質疑「作票」　 范琪斐開酸：輸就喊不公，幹嘛投票？

老外吃商務餐、中國阿姨吃麵包⋯旅客控差別待遇！華航喊冤曝始末

新冠確診爆增「一來就插管」　台中醫院疾呼：快點打疫苗

0度線壓境！網憂「霸王級寒流」再現　彭啟明示警：低溫很有感

寒流來了！全台有感凍6天「北台灣7°C↓」　1000m↑高山可能下雪

高中生炫耀「小草識別證」！家長憂邪教崇拜：根本未成年的黨證

第一次約會「去破千吃到飽」　女狂塞想回本！結局糗爆：有救嗎？

第一次到台灣旅遊！陸女逛完「台北鬧區」失望了：1類人不要來玩

年度MVP對決　大帝恩比德狂轟41分擊倒約基奇與金塊

快艇新主場今年啟用　將成2028洛杉磯奧運籃球場地

「台中1美食」一堆妹子超愛吃　全場吵翻：盤子疊出來的

剛隆乳2年…蕾菈淚認「縮水了」！被拍胸前挖洞近照 網：不敢相信

不敵20歲小將　丹麥前世界球后止步第二輪

吉他手「邊開腦邊演奏」手術畫面曝光　摘完腫瘤隔天就出院

黑橋牌年節PO文　引網友共鳴：從小吃到大的味道

年終獎金想投資比特幣？　平台業者建議：可採定期定額

東京新景點+1！「麻布台之丘teamLab」2月開　門票、亮點曝光

防割喉案！不滿教育部僅強化「校安檢查」　全教會宣布退出討論

忍耐max！阿母買電動魚給阿金　牠皺眉一拍...逆轉結局惹笑網友

生活熱門新聞

超Q龍年貼圖！LINE「12款免費貼圖」限時下載

5成高中生挺柯文哲　台大醫女兒憂：台灣會不會逐漸被賣掉

爸媽領錢了！政府發「6000元大紅包」　月底截止申請

全台有雨時間曝　「緩進式寒潮」連凍5天恐跌破6℃

OL鞋子被拿去自慰 　一穿「踩到滿腳精液」

升級寒流！周日南下連凍6天7°C↓

「5星座」農曆新年前衰爆！恐遇血光之災

台灣知名伴手禮不是台灣人發明！內行揭密

飲料店嗆「綠蛆」！總公司最新聲明：分店解約、員工離職

高端合約終於公開！　蔡正元一看傻住

愛莉莎莎質疑作票　留爛攤子「爽出國」！網狂轟

高麗菜價狂跌　雲林菜農開放民眾免費採

鍋貼煎到焦黑！總公司召回店家重新教育

「今年首波寒流」凍很久　挑戰入冬最低溫時間曝

更多熱門

相關新聞

高端合約終於公開！　蔡正元一看傻住

高端合約終於公開！　蔡正元一看傻住

高端新冠疫苗合約在總統大選前吵得沸沸揚揚，疾管署署長莊人祥昨（16日）親上火線公開高端COVID-19疫苗58頁契約內容。對此，前立委蔡正元直言，第一次看到這麼爛的契約。前立委郭正亮也質疑，「他公佈採購合約，那個定價的部分就直接寫在合約裡面了，價格是怎麼做出來的？」

日街頭「撿到紅包」被狂賀新婚快樂　他嚇傻

日街頭「撿到紅包」被狂賀新婚快樂　他嚇傻

賴清德當選　日相：台灣是重要夥伴

賴清德當選　日相：台灣是重要夥伴

高端合約今公布！證實「僅保密5年」　官員直言：打臉在野黨造謠

高端合約今公布！證實「僅保密5年」　官員直言：打臉在野黨造謠

日澳評估加強合作　擬在澳試射長程飛彈

日澳評估加強合作　擬在澳試射長程飛彈

關鍵字：

日本能登捐款賑災衛福部地震

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國3清晨事故　全線封閉

八點檔女星李沛綾驚爆「已簽字離婚」！

北市男進彩券裝闊下注65萬　害慘店員

超Q龍年貼圖！LINE「12款免費貼圖」限時下載

IU4月「首度攻上小巨蛋」連唱兩天

陸情侶月台熱吻！短裙女被頂在牆上雙腳騰空

宏都拉斯和台斷交後現況！千人失業、12.1億外匯蒸發

5成高中生挺柯文哲　台大醫女兒憂：台灣會不會逐漸被賣掉

嘉義某國中生「6打1」拍攝過程　家長氣炸全告

爸媽領錢了！政府發「6000元大紅包」　月底截止申請

蕭美琴特勤隨扈是女主播！曾登國軍月曆封面

全台有雨時間曝　「緩進式寒潮」連凍5天恐跌破6℃

愛莉莎莎泰國買房「退坑血淚」全起底！

細肩帶「超派妹」球棒砸車實錄！　影片真相曝光

OL鞋子被拿去自慰 　一穿「踩到滿腳精液」

更多

最夯影音

更多
aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻
狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面