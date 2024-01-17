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太寂寞了？ChatGPT商店上線第一周　「AI女友」超夯

▲▼ChatGPT。（圖／路透）

▲OpenAI上周推出應用程式商店「GPT Store」。（示意圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

OpenAI於10日推出應用程式商店「GPT Store」，卻被美媒發現第一波熱潮竟是AI女友聊天機器人，在平台上線第2天搜尋「女友」（girlfriend）就會出現至少8個結果，而且AI女友的個性與相處情境包羅萬象。

GPT Store類似智慧型手機的應用程式商店，開放用戶發布個性化的ChatGPT，提供給其他人下載使用。如果搜尋「女友」，將會找到韓國女友、虛擬甜心、刻薄女友、霸道女友、你的女友史嘉莉、你的前女友潔西卡等產品。以虛擬甜心為例，用戶點進去後，會看到「你的夢中情人長怎樣？」、「告訴我你最黑暗的秘密」等初始指令。

美媒Quartz報導，OpenAI在商店上線的同一天，也更新了使用政策條款，禁止用戶發布的聊天機器人「致力培養浪漫伴侶或從事受管制活動」，若被判定違規，可能招致「警告、分享限制、不符合被納入GPT Store或營利資格」等後果。

▲▼網戀,聊天,手機,傳訊息,傳簡訊,滑手機。（圖／CFP）

▲現代人人際關係疏離，許多人曾經感覺內心孤寂。（示意圖／CFP）

不過，戀愛聊天機器人確實很受歡迎，早在GPT Store推出前，「data.ai」數據就顯示，美國蘋果App Store及Google Play Store於2023年被下載的AI機器人app之中，每30個就有7個與AI朋友或AI女友相關。研究結果更指出，美國1/2成人感覺孤獨，公共衛生局局長（US Surgeon General）甚至出面呼籲強化社群連結的必要性。

Quartz寫道，如果人們被迫與其他同類隔離，AI聊天機器人可能成為一種孤獨解方，但也可能只是利用人類痛苦賺錢的方式。過去一年裡，科技公司持續釋出的AI工具beta測試版本，都明確指出其產品可能出錯，就連ChatGPT也不例外。而GPT Store在上線第二天就出現大量違規，同時證明了監管這些聊天機器人有多困難。

 
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