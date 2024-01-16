揚言擴大紅海攻擊！　葉門反抗軍：英美船隻成「正當目標」

▲ 一艘美國貨船15日在葉門外海被飛彈擊中。（圖／翻攝自英國海事貿易行動辦公室UKMTO）

文／中央社

葉門叛軍「青年運動」（Houthi）一名要員今天表示，「青年運動」將擴大在紅海地區的目標，涵蓋美國船隻。

路透社報導，去年11月以來，「青年運動」在紅海地區對船隻的攻擊不但對企業造成影響，以哈戰爭的升級更令大國震驚。「青年運動」表示，其行動是為了聲援在加薩走廊（Gaza Strip）飽受以色列攻擊的巴勒斯坦人民。

「青年運動」發言人阿莫爾（Nasruldeen Amer）告訴半島電視台（Al Jazeera），由於英國與美國上週對「青年運動」發動攻擊，英美兩國的船隻已成「正當的目標」。

阿莫爾說，「不一定是要前往以色列的船，我們才能瞄準，是美國的船就夠了，美國正處於失去海上安全的邊緣。」

「青年運動」先前表示，他們只會針對以色列船隻或前往以色列的船隻。

美軍中央司令部（United States Central Command）表示，「青年運動」今天發射一枚反艦巡弋飛彈攻擊美國貨船「直布羅陀之鷹」（Gibraltar Eagle），但未造成人員傷亡或重大損壞。（譯者：鄭詩韻／核稿：嚴思祺）