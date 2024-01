穩贏共和黨愛荷華州初選！川普嗨喊「團結時刻到了」　拜登發文認了

▲美國前總統川普15日晚間出現在愛荷華州狄蒙黨團會議之夜派對,準備發表演說。(圖/達志影像/美聯社)

記者羅翊宬/綜合報導

美國愛荷華州當地時間15日進行共和黨黨團位於該州的會議,並舉行2024年美國總統初選第一場選舉,其中前總統川普獲得最多張共和黨人的選票,在初選上擁有大幅差距優勢,預計將獲愛荷華州共和黨黨團提名。對此,美國現任總統拜登在社群媒體發表聲明;至於川普則強調,現在是美國團結的時刻。

根據美媒《福斯新聞》,在川普即將確認贏得愛荷華州共和黨初選後,拜登於當地時間15日在社群媒體X(前稱推特)上坦承,前總統川普是共和黨中「明顯的領先者」。

拜登表示,「看起來,唐納德•川普剛剛贏得了愛荷華州。但事情是這樣的:在這次選舉,永遠是你和我與極端的『MEGA』(讓美國再次偉大)共和黨人之間的較量。昨天是如此、明天也是如此。」

Looks like Donald Trump just won Iowa. He’s the clear front runner on the other side at this point.



But here’s the thing: this election was always going to be you and me vs. extreme MAGA Republicans. It was true yesterday and it’ll be true tomorrow.



So if you’re with us, chip…