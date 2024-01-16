穩贏共和黨愛荷華州初選！川普嗨喊「團結時刻到了」　拜登發文認了

▲美國前總統川普15日晚間出現在愛荷華州狄蒙黨團會議之夜派對，準備發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國愛荷華州當地時間15日進行共和黨黨團位於該州的會議，並舉行2024年美國總統初選第一場選舉，其中前總統川普獲得最多張共和黨人的選票，在初選上擁有大幅差距優勢，預計將獲愛荷華州共和黨黨團提名。對此，美國現任總統拜登在社群媒體發表聲明；至於川普則強調，現在是美國團結的時刻。

根據美媒《福斯新聞》，在川普即將確認贏得愛荷華州共和黨初選後，拜登於當地時間15日在社群媒體X（前稱推特）上坦承，前總統川普是共和黨中「明顯的領先者」。

拜登表示，「看起來，唐納德•川普剛剛贏得了愛荷華州。但事情是這樣的：在這次選舉，永遠是你和我與極端的『MEGA』（讓美國再次偉大）共和黨人之間的較量。昨天是如此、明天也是如此。」

Looks like Donald Trump just won Iowa. He’s the clear front runner on the other side at this point.



But here’s the thing: this election was always going to be you and me vs. extreme MAGA Republicans. It was true yesterday and it’ll be true tomorrow.



So if you’re with us, chip… — Joe Biden (@JoeBiden) January 16, 2024

川普在贏得愛荷華州共和黨初選後，也於15日的演講中表示，「現在是我們美國的每一個人團結在一起的時刻。無論那個人是共和黨人、民主黨人，亦或自由派、保守派。如果我們能夠團結起來解決問題、解決我們所目睹的所有死亡與破壞，那就太好了。」

另外，川普也讚賞，和共和黨總統提名候選人德桑蒂斯（Ron DeSantis，佛州州長）、海莉（Nikki Haley，前美國駐聯合國大使）在一起渡過了愉快的時光，「我認為他們實際上都做得很好」；同時，他也讚賞15日晚間黨團會議後退出競選的企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）。

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