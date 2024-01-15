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龍來迎新年　黃偉哲給家長的一封信叮嚀健康安全過寒假

▲台南市長黃偉哲於寒假前發送「偉哲市長給家長的一封信」，叮嚀家長們於寒假期間，特別注意孩童活動安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲於寒假前發送「偉哲市長給家長的一封信」，叮嚀家長們於寒假期間，特別注意孩童活動安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

龍來迎新年，1月20日寒假開始，為迎接長達27天的寒假假期，台南市長黃偉哲於寒假前發送「偉哲市長給家長的一封信」，叮嚀家長們於寒假期間，特別注意孩童活動安全，並感謝家長們在登革熱疫情期間的包容與配合，一同守護學童安全，遏止了疫情蔓延。

黃偉哲市長表示，台南市教育團隊秉持教育沒有局外人的信念，持續推動各項教育軟硬體建設，去年在多項教育評鑑指標上，也獲得相當好的成績，《遠見雜誌》「2023縣市總體競爭力大調查」「教育與文化」全國第二名、《天下雜誌》「2023永續幸福城市大調查」文教力六都第二名及樂齡文教力六都第一名、《食力foodNEXT》「2023食育力城市大調查」「教育與文化」全國第一名；榮獲教育部2023全國首座適性教學績優縣市獎、教育部「校園資訊基礎環境」考評也連續10年全國特優、中央一般性教育補助款考核項目更連三年榮獲「全國第一」的紀錄，足見台南市整體文教能力的扎根有成，感謝學校與教育同仁全力為孩子打造了最優質的教育環境。

為了能夠讓學童在假期期間「玩得健康，過得開心」，黃市長也不忘提醒家長，寒假期間要特別留意學童的交友狀況，不要受騙當車手、不出借個人帳戶、減少3C產品使用時間，降低網路成癮、觸犯法令與衍生不必要糾紛；全家出遊應注意行車安全、居家留意防火與用電安全、參加山野活動注意天候變化並評估自身能力，不以一時逞強而造成遺憾。此外，也要注意腸胃型與呼吸道疾病，做好自主健康管理。

▲台南市長黃偉哲於寒假前發送「偉哲市長給家長的一封信」，叮嚀家長們於寒假期間，特別注意孩童活動安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局鄭新輝局長表示，教育局將持續為孩子扎根基本學力、培養美學創思力、問題解決力、智慧科技力與全球溝通力，去年除多項教育施政評鑑指標名列前茅外，許多有感的硬體建設也獲支持，包括營養午餐聯合供餐比率達77%，自辦午餐與聯合供餐比例為六都第一；全面延長公幼課後留園到下午6點，寒暑假服務不中斷；教學環境也持續強化，包括建置水擦黑板、智慧型觸控大電視、擴大校園路平計畫、全面更換省電燈具等。寒假期間將主辦2024台灣燈會全國花燈競賽，與緊接而來的「台南400教育的時空旅行」主題展，充分展現教育實力，歡迎家長能夠帶著孩子一同來參觀。

教育局補充提醒，寒假期間，除持續落實個人健康管理，也請家長能夠鼓勵學生建立規律假期生活作息，留意孩子網路使用安全，避免學生接觸網路賭博及沉迷於網路，以防受詐受騙。鼓勵家長可搭配台南400相關活動，規劃親子共遊的戶外與藝文參訪，藉由活動增進親子間的互動，讓孩子能夠保有正常規律的作息，健康過寒假，相關活動皆可至台南400系列活動官網https://www.tainan-400.tw/events瀏覽，歡迎大家踴躍參加。

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