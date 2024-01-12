訂完年菜才知媳婦不吃牛！新手婆婆手刀重訂仍遭嗆：故意下馬威

▲新手婆婆竟遇到這款媳婦及親家。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

婆媳相處難，但不一定都是媳婦處於弱勢。一名新手婆婆就表示，她訂完年菜後才得知「媳婦不吃牛」，當下立即重新訂了一份，不料對方還是不開心，親家甚至打電話來指責說她是「故意下馬威」，還說自己女兒不可能會回去，讓她焦急po文求助。

一名女網友在「匿名公社」分享表示，她兒子剛新婚，今年的年夜飯決定訂年菜，沒想到她訂完後才知道「媳婦不吃牛」，所以她馬上再訂一份，但還是讓媳婦不開心，親家還打來質疑她是故意要下馬威，所以「過年她女兒不可能會回來」，原PO只能一直道歉並解釋自己真的不是這個意思。

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原PO透露，雖然兒子說他會自己回來，要原PO不要擔心，但一想到讓兒子為難了還是很內疚，「新手婆婆很多事情都需要摸索，有什麼禁忌還是事情的，還是希望能先告訴我們。兒子才剛新婚，頭一次過年就搞成這樣，我真的不知道該怎麼辦才好。」

貼文曝光後引發熱議，許多網友看了心疼原PO，「妳不用想太多，這不是妳的問題」、「娘家是怎樣？態度有夠誇張」、「當婆婆還要擔心媳婦不開心，這世道真的反了」；網友認為媳婦是借題發揮，「那道菜就不要吃就好了！有事嗎？」「就不要吃有牛肉的那道菜不就好，有需有那麽生氣，不尊重她？那她有尊重別人嗎」、「不想一起過年就直接說啊」。

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