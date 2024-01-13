南投立委／馬文君5連霸成功！勝選感言曝光：不要欺負南投人

記者高堂堯、戴若涵／南投報導

2024大選開票，南投縣第1選區（埔里、草屯、中寮、魚池、國姓、仁愛）選前陷入激戰，由尋求5連霸的馬文君(國民黨)對上蔡銘軒(民進黨)，開票結果由馬文君領先，稍早馬文君已經自行宣布當選，並發表勝選感言。

▲馬文君發表勝選感言。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

馬文君勝選感言全文如下：

今晚，不是馬文君勝選，是南投鄉親的勝利。我們用選票，一起勇敢地向貪腐與抹黑，強而有力地說不！

南投第一選區的鄉親，才是真正的贏家，我們明確地用選票發聲，任何政黨，都不要來擾亂南投，不管這世道如何流轉，我們都誓言守護故鄉的好山好水，與良善人心。

從今起，任何政黨，都不要欺負南投人，我們只是客氣，不是沒性格脾氣，不會忍受一而再，再而三的造謠抹黑，侵門踏戶。

也不要虧待南投人，我們只是勤懇，不是就活該忍氣吞聲，說好的建設，不能分黨派，賴清德這些日子頻繁來到南投開的每一張建設支票，馬文君會追著你兌現。

潛艦國造，國防預算，不管有沒有特偵組，文君該監督的，絕不會畏苦怕難，憂讒畏譏。

文君是資深立委，服務沒有空窗期，所有服務團隊成員，我們高興一晚就好，大家好好睡一覺，明天太陽升起，該做什麼就做什麼，再拚四年！