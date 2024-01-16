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新冠疫情竄升！單周併發症+538例、死亡+55例　創4個月來新高

▲▼疾管署疫情中心主任郭宏偉說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠併發症及死亡續升！疾病管制署今（16）日公布最新監測，上周新增538例新冠併發症，創5個月新高、另死亡增55例也創4個月新高；變異株監測方面，JN.1占比上升至31%。疾管署目前仍預期流感與新冠疫情會雙雙在春節前一周達到高峰，其中類流感就診單周13萬～15萬人次；新冠單日最高1.2萬~1.5萬人次就診。

疾病管制署今（16）日表示，全球COVID-19陽性率處高點，東南亞及日、韓等亞太國家陽性率上升，部分國家如美國、日本、泰國、西班牙及義大利等國病例數亦呈上升趨勢。世界衛生組織（WHO）資料顯示去（2023）年12月新增110萬例病例及近1萬例死亡，與去年11月相較，住院數及重症數分別上升42%及62%，各項數據顯示COVID-19疫情傳播有增加趨勢，基於新年期間人群聚集及JN.1等變異株影響，WHO評估今（2024）年1月各項指標將持續上升。

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疾管署指出，目前國內COVID-19疫情亦上升且處流行期，上周（1/9-1/15）新增538例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周（1/2-1/8）新增515例上升，併發症中65歲以上長者占79%；另上周新增55例死亡病例，較前一周新增48例上升，死亡個案中65歲以上長者占90%；去年9月26日新冠XBB疫苗開打以來，本土通報確診併發症及死亡病例中未曾接種新冠XBB疫苗者皆占99%。

近四周變異株監測總計，本土檢出病毒株以EG.5 （58%）為多，其次為JN.1 （31%）及XBB.1.5 （5%）等；境外檢出病毒株以JN.1 （66%）為多，其次為EG.5 （22%）及BA.2.86 （7%）等。

疾管署呼籲，國內疫情持續升溫，周末冷氣團將來襲且適逢近期新年尾牙聚會、學校寒假開始等人群聚集及移動頻率增加，病毒傳播風險上升，預期農曆春節前可能達到疫情高峰，又近期國人規劃出國旅遊人數眾多，建議民眾出發前儘早接種新冠XBB疫苗，以及時獲得保護力，接種院所資訊可至疾管署官網「秋冬疫苗專區」（ https://gov.tw/eU4 ）或至各縣市官網查詢。

疾管署提醒，民眾旅途中應留意自身健康狀況，落實衛生好習慣，勿輕忽疾病威脅；入境若有發燒或急性呼吸道症狀，應主動告知機場港口之檢疫人員，進行發燒篩檢及健康評估，入境後如有症狀持續或加劇等情形，應佩戴口罩儘速就醫，主動告知旅遊史等相關TOCC，以供醫師評估及時診斷通報。

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