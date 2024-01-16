「2028國民黨總統參選人，應該就是她了」！　黃暐瀚點名媽媽市長　

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黃暐瀚點名盧秀燕「2028國民黨總統參選人，應該就是她了」

▲▼ 盧秀燕 。（圖／記者許權毅攝）

▲黃暐瀚點名盧秀燕「2028國民黨的總統參選人，應該就是她了」 。（圖／記者許權毅攝）

記者邱晟軒／綜合報導

總統與立委大選落幕，台中市長盧秀燕昨（15）日火速發布市府團隊新人事，公布副市長人選，分別由現任副秘書長賴淑惠、新聞局長鄭照新擔任副市長擔任。對此，資深媒體人黃暐瀚針對台中市長盧秀燕的政治佈局進行深入分析。他強調盧秀燕在台中市政的表現不僅出色，更為未來可能的國民黨2028總統參選埋下伏筆。

黃暐瀚今（16）日在臉書粉絲團發文表示，台中市八席區域立委，原本是泛綠6席，國民黨2席，在這一次大選中大翻轉為民進黨剩下2席，國民黨增加為6席，盧秀燕功不可沒。

黃暐瀚提到，盧秀燕在選前即公開宣布，即便侯友宜當選總統，她也不入閣、不組閣，「因為媽媽市長，會繼續留在台中顧家」。另外，盧秀燕昨天閃電宣布副市長由賴淑惠、鄭照新接任，強調盧秀燕兵貴神速、手起刀落、次次果決。

▲▼盧秀燕,黃健豪。（圖／記者許權毅攝）

「2028國民黨的總統參選人，應該就是她了」黃暐瀚進一步表示，國民黨近幾年總統大選連續三次找「現任直轄市長」參選失利，未來應該開始思考新的選戰策略，而盧秀燕承諾做完台中市長八年，等2026年卸任之後，剛好有13個月讓她全台跑三圈，銜接2028的總統選戰。

黃暐瀚分析，朱立倫的黨主席職務只到2025年，未來盧秀燕需要有人穩穩繼續選贏台中（江啟臣），要有一呼百諾的人氣王力挺，帶來人潮（韓國瑜），還要有地方諸侯好朋友，鼎力相助（蔣萬安、張善政、中台灣八縣市），盧秀燕的佈局，既穩、又深、還遠。

另外，黃暐瀚還提到，大膽晉用幕僚世代的鄭照新當副市長，就是盧秀燕方向明確、行動果決的證明。黃暐瀚指出，過去鄭照新身為韓國瑜的高雄市政府新聞局長，又是過去江啟臣的立院幕僚，如今提拔上來擔任台中市副市長，證明盧秀燕「敢用年輕人，積極聯繫黨內，還顧及媒體關係」。

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