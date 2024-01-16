　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

情侶愛河畔散步男友失足落水　25歲女焦急到「心痛」

▲▼愛河落水 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲林姓男子帶著女友在愛河畔散步卻失足落水。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名林姓男子（30歲）今（16）日凌晨3時許帶著女友到愛河畔散步，疑似沒注意到路況，一個踩空不慎掉落河中，載浮載沉，警、消獲報趕往救援，而林男的女友在一旁焦急等待，還因換氣過度引發心絞痛，所幸最後兩人都沒有大礙，有驚無險。

▲▼愛河落水 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲林姓男子帶著女友在愛河畔散步卻失足落水。（圖／記者吳世龍翻攝）

鹽埕警分局建國四路派出所警員李宗勳、葉俊逸16日3時41分許接獲報案，稱鹽埕區北斗街與河西路口愛河河畔有人落水，員警獲報後及時到場救援。

員警到場後發現，愛河中有一名男子抱著救生圈，企圖自行爬上岸卻多次嘗試失敗，最後消防人員到場，在岸邊架起梯子，才順利將林男救起。

▲▼愛河落水 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲林姓男子帶著女友在愛河畔散步卻失足落水。（圖／記者吳世龍翻攝）

報案人林姓女子（25歲）向警方表示，剛剛與男友喝完酒後，至河西路愛河旁散步，因夜色昏暗男友不慎失足跌落愛河，當下她試圖將男友拉起，但礙於力量不足所以只能報案求助。

在救援過程中，女友在一旁焦急等待，還因為緊張換氣過度導致心臟疼痛，所幸消防人員觀察後兩人尚無大礙，兩人也表示沒有意願就醫，員警隨即陪同兩人返回鹽埕區七賢三路住家，並告知若有身體不適，隨時可與119或110聯繫請求協助，才結束一場暗夜驚魂記。

ET快訊
礁溪旅館擄女！他與警開槍對轟　中彈倒地畫面曝
快訊／一年兵鑑測不合格「須留訓」　通過才能領1萬800元
2023信用卡龍頭是這家！　全年刷超過8500億元
黃曙光接國防部長促「綠白合」？　綠委點2白委：內閣可考慮人才
小S女兒滿18歲了！開趴穿超辣　「鏡面反射畫面」大解放
國1下車察看　後車追撞！他慘死自己車子輪下
快訊／安晨妤4點聲明「無介入他人家庭」！　要正宮道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小貨車乘客囂張亮槍...網友狂酸　台南警找到人了「是手槍打火機」

桃園擄女到宜蘭！他「對警開3槍」遭反擊7槍　無呼吸心跳送醫搶救

第一視角曝！台66線大貨車煞不住「撞噴5車」　他下車查看遭輾亡

瞄準部屬肛門狂噴「肌樂」　變態班長再逼新兵看A片尻槍…下場曝

情侶愛河畔散步男友失足落水　25歲女焦急到「心痛」

雲林19歲騎士鬼切左轉遭撞飛！賓士女嚇到不敢下車　驚悚影片曝

台中妹機車停人行道...下秒暴衝連撞4車　人噴趴路邊Mini Cooper

男國1彰化段撞護欄下車察看　後車煞不住追撞！他慘死自己車子輪下

桃園OL聽朋友的話匯50萬買股　警勸不如買威力彩保險...這招有效

快訊／擄走1女！40多歲男逃往礁溪　與警駁火「中2槍」開刀搶救中

施明德肝癌病逝 享年83歲

蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

「立院龍頭」支持誰？　民眾黨團要求藍綠提4具體承諾

戴資穎重返世界第3！　為球迷這舉動向東宗致歉

李荷妮產後回歸化身「雙面寡婦」　自豪一打十七...根本超ㄎ一ㄤ

女問「為何視訊不跟她掛睡」　男友秒回：手機爆炸躺更久

5億高中生命案再開庭！　夏男仍否認假結婚

小貨車乘客囂張亮槍...網友狂酸　台南警找到人了「是手槍打火機」

桃園擄女到宜蘭！他「對警開3槍」遭反擊7槍　無呼吸心跳送醫搶救

第一視角曝！台66線大貨車煞不住「撞噴5車」　他下車查看遭輾亡

瞄準部屬肛門狂噴「肌樂」　變態班長再逼新兵看A片尻槍…下場曝

情侶愛河畔散步男友失足落水　25歲女焦急到「心痛」

雲林19歲騎士鬼切左轉遭撞飛！賓士女嚇到不敢下車　驚悚影片曝

台中妹機車停人行道...下秒暴衝連撞4車　人噴趴路邊Mini Cooper

男國1彰化段撞護欄下車察看　後車煞不住追撞！他慘死自己車子輪下

桃園OL聽朋友的話匯50萬買股　警勸不如買威力彩保險...這招有效

快訊／擄走1女！40多歲男逃往礁溪　與警駁火「中2槍」開刀搶救中

「MG全新跑旅」發表現身！2.0升渦輪搭上超帥外觀、豪華車艙

神盾併乾瞻開盤飆漲停　聯盟成員迅杰、安格受惠跟漲

向堅守前線國軍致敬！中華郵政推春節勞軍包裹優惠　郵資打8折

超狂女運將！計程車後車廂「明火炒菜」　網直呼超危險

60年「麗珠什錦麵」再度歇業！1／21最後營業日　老闆：人手不足

女子叫外送吃到「整顆鋼絲球」！　店家認賠：衛生一直在調整

智能「地籍謄本櫃員機」　申領謄本簡易又快速

中科生活圈房價大比拼　后里購屋幸福指數最高

小貨車乘客囂張亮槍...網友狂酸　台南警找到人了「是手槍打火機」

桃園擄女到宜蘭！他「對警開3槍」遭反擊7槍　無呼吸心跳送醫搶救

女騎士「起立蹲下＋忘情擺臀」高速狂飆下秒放開雙手做體操

社會熱門新聞

人妻健身房露奶跑步　下場曝光

北市男進彩券裝闊下注65萬　害慘店員

即／詐走台新銀4.9億！外商負責人移送北檢

快訊／上班注意！　國1「6車追撞」紫爆大回堵

即／擄1女逃往礁溪！40多歲男與警駁火中2槍搶救中

男國1撞護欄下車察看　後車追撞他慘死

即／台新遭詐4.9億　檢調約談外商夫妻

宜蘭惡狼「撿屍」性侵女子　判刑4年6月沒收假陽具

國道1號2車碰撞釀1傷　車流回堵1公里

約少女彈吉他挨告性侵　男獲判無罪

大牙沒事了　黑人告誹謗不起訴確定

彩券行老闆「打屁股摟腰」　女店員怒告性騷

台66線追撞　1男救出已無呼吸心跳

詐台新銀行4.9億　外商老闆與員工聲押禁見

更多熱門

相關新聞

為愛北漂「男友全家日本旅遊」沒帶她！超慘下場曝

為愛北漂「男友全家日本旅遊」沒帶她！超慘下場曝

一名女網友表示，從高雄北漂，到男友家居住，男友爸媽要求她必須在家中工作，每月給薪資3萬元，雖然男友家人沒有開口，但她每月仍會繳8000元房租，最近男友全家人要去日本旅遊，因為她沒有多餘的錢，所以沒辦法跟，男友家人也沒有要幫她出錢，只好一個人留在台灣，「感覺好孤獨，自己真沒用」。

男友累到沒性生活　她想撲倒友人：很渣嗎

男友累到沒性生活　她想撲倒友人：很渣嗎

千萬別寵「5星座」！對他太好就變壞

千萬別寵「5星座」！對他太好就變壞

國家級警報狂響　柴柴翹屁股定格

國家級警報狂響　柴柴翹屁股定格

關鍵字：

情侶愛河畔散步男失足落水女焦急

讀者迴響

熱門新聞

賤葆後宮正妹-1！　YTR晨晨「永遠不會進步」宣布退出

全台急凍！下波強冷空氣恐達寒流　連3天最低溫

4歲童坐車被風箏線割喉　大量爆血身亡

「提早到公司吃早餐」主管搖頭！網聽懂暗示

趙少康嘆跑票百萬　投柯後悔來不及了

口臭半年！他常做「1動作」慘了　醫：罹癌第二期

桃機排安檢1小時　旅客怨現場混亂

「噴射橘貓」抓住院門噴強力水柱

吳慷仁擊敗梁朝偉！《但願人長久》奪香港影帝

狄鶯遭疑摔mic飆罵嚴立婷！怒發聲：我到底得罪誰？

北極冷渦大南移！　「今年最強冷空氣」連凍5天時間曝

前元祖少奶安晨妤爆「當小三偷吃醫師人夫」！

強冷氣團南下直逼寒流　台北探10度

全聯最大買1送1來了！年前囤貨必衝

人妻健身房露奶跑步　下場曝光

更多

最夯影音

更多
施明德肝癌病逝 享年83歲

施明德肝癌病逝 享年83歲
蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面