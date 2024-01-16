情侶愛河畔散步男友失足落水　25歲女焦急到「心痛」

▲林姓男子帶著女友在愛河畔散步卻失足落水。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名林姓男子（30歲）今（16）日凌晨3時許帶著女友到愛河畔散步，疑似沒注意到路況，一個踩空不慎掉落河中，載浮載沉，警、消獲報趕往救援，而林男的女友在一旁焦急等待，還因換氣過度引發心絞痛，所幸最後兩人都沒有大礙，有驚無險。

▲林姓男子帶著女友在愛河畔散步卻失足落水。（圖／記者吳世龍翻攝）

鹽埕警分局建國四路派出所警員李宗勳、葉俊逸16日3時41分許接獲報案，稱鹽埕區北斗街與河西路口愛河河畔有人落水，員警獲報後及時到場救援。

員警到場後發現，愛河中有一名男子抱著救生圈，企圖自行爬上岸卻多次嘗試失敗，最後消防人員到場，在岸邊架起梯子，才順利將林男救起。

▲林姓男子帶著女友在愛河畔散步卻失足落水。（圖／記者吳世龍翻攝）

報案人林姓女子（25歲）向警方表示，剛剛與男友喝完酒後，至河西路愛河旁散步，因夜色昏暗男友不慎失足跌落愛河，當下她試圖將男友拉起，但礙於力量不足所以只能報案求助。

在救援過程中，女友在一旁焦急等待，還因為緊張換氣過度導致心臟疼痛，所幸消防人員觀察後兩人尚無大礙，兩人也表示沒有意願就醫，員警隨即陪同兩人返回鹽埕區七賢三路住家，並告知若有身體不適，隨時可與119或110聯繫請求協助，才結束一場暗夜驚魂記。