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男友忙到無法滿足！她想「撲倒友人」崩潰：這樣很渣嗎

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲女子因為無法被男友滿足，加上看見男性友人的驚人尺寸，因此想要跟對方發生關係。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／柯振中報導

生理需求無法被另一半滿足的時候，該怎麼做會比較好？一名女子與男友交往至今已有10年，不過因為男友工作量大，無法滿足她的性需求，加上某次意外得知男性友人的驚人尺寸，讓她開始有了把對方撲倒的想法，也因此上網求助，詢問廣大網友該如何解決，貼文曝光以後，立即掀起論戰。

這名女子在Dcard上訴苦，她與男友交往至今已有10年，期間沒有肉體、精神上的出軌，但隨著交往的時間愈來愈久，加上男友工作量相當大，回家後往往倒頭就睡，性生活的頻率變得愈來愈少，讓她無法被滿足。

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女子提到，因為個性的原因，她的身邊不乏男性友人，彼此之間都是純友誼，聊天的過程中也不會避諱談論房事。

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲女子因為無法被男友滿足，加上看見男性友人的驚人尺寸，因此想要跟對方發生關係。（示意圖／記者周亭瑋攝）

而在某次的聊天過程中，她意外得知了某位男性友人尺寸十分驚人，甚至還因此嚇退了女生，且男性友人每次穿貼身褲子時，也都會展露出驚人的長度，讓她開始有了不同的想法，「偏偏我跟他友誼是最好的…我男友也很信任我跟他。」

女子提及，雖然她與這名男性友人情感上沒有任何火花，但她還是很想將對方撲倒。後來被閨蜜勸「去跟別人約跑」，她還是只想跟這名男性友人發生關係，這讓她相當苦惱，明明知道這種想法不可取，卻仍控制不住，於是上網詢問，「這樣算精神出軌嗎？求解～。」

女子的想法曝光以後，不少網友立即留言砲轟，「腳色互換，妳接受嗎」、「去死吧！有男友還這樣」、「希望男方能早點發現對方的不忠，噁。」

不過，也有人認為，性生活對於情侶、夫妻而言十分重要，建議可以先跟男友溝通，真的沒辦法解決，再考慮更換伴侶。

 
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